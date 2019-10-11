"بنام وسط الناس والتصوير".. حنان مطاوع تحكي نوادرها مع فترة الحمل

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حلت الفنانة حنان مطاوع ضيفة على برنامج معكم منى الشاذلي من تقديم الإعلامية منى الشاذلي والذي يعرض عبر قناة CBC.



وخلال الحلقة، أوضحت أن كان لها عدة نوادر مع فترة الحمل ولاسيما وأنها في هذا الوقت كانت تقوم بتصوير مشاهدها في مسلسل لمس أكتاف.









النوم يسيطر على حنان مطاوع



وسردت حنان مطاوع قصتها مع النوم خلال فترة الحمل، فقبل أن تعرف بقصة حملها، كانت تفاجأ بالنوم في أي مكان وسط الناس، الأمر الذي جعلها تشك أنها تعاني من شئ ما، ولكنها تفهمت الأمر عندما عرفت السبب.



وأضافت حنان مطاوع أنها عندما كانت تجلس في السيارة، تغرق في نوم عميق مثل الأطفال.



وكذلك في التصوير، فقد كانت تنام أثناء التصوير بشكل مفاجئ وكوميدي.









حنان مطاوع ترقص في شهرها التاسع!



وكشفت حنان مطاوع أن من ضمن النوادر التي حدثت لها في فترة الحمل، عندما أرادت ممارسة الرياضة في الشهور الأخيرة من الحمل، ونصحها أحد الأطباء بالرقص يوميًا كنوع من الرياضة.



وبالفعل بدأت في تنفيذ ذلك، وهي في الشهر التاسع من الحمل، فكانت تغلق على نفسها باب حجرتها وتمارس رياضث الرقص وسط تعليقات مضحكة من زوجها ووالدتها.



وفي بداية الحلقة، احتفلت منى الشاذلي بحنان مطاوع وذلك في أول ظهور لها عقب إنجاب طفلتها الأولى "أماليا".



واستقبلتها على أنغام أغنية السبوع الشهيرة "حلقاتك برجالاتك" للإحتفال بالمولودة الجديدة.



وتأثرت حنان مطاوع بشكل كبير بهذه الأغنية، وقالت إن سبب تأثرها هو أنها لم تحتفل بالسبوع أو العقيقة حتى الآن، ولذلك فكلمات الأغنية خطفت قلبها.



جدير بالذكر أن حنان مطاوع قد حققت نجاحًا كبيرًا بدورها "عايدة الحناوي التي جسدته في مسلسل لمس أكتاف في دراما رمضان.



مسلسل لمس أكتاف من بطولة ياسر جلال، فتحي عبدالوهاب، إيمان العاصي، دنيا عبدالعزيز، كرم جابر، هبة عبدالغني، كارولين خليل، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي ومن إنتاج تامر مرسي "شركة سينرجي".