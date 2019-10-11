عمرو أديب عن تهنئة "السيسي" لرئيس وزراء أثيوبيا: "إحنا مش في خناقة"

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ رئيس وزراء إثيوبيا بحصوله على جائزة نوبل للسلام، واتصل آبي أحمد بالرئيس السيسي ليشكره على تهنئته له، وتحدثا بشأن الوصول لحل يرضي كافة الأطراف.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن علاقة مصر وإثيوبيا لم تنقطع، وليس بينهما أزمة، مضيفا: "تهنئة مصر لرئيس أثيوبيا ليس له علاقة بملف المياه، إحنا في بينا نقاش وليس خلاف، إحنا مش في خناقة".



ونوه بأن موقع "إثيوبيا بالعربي" والذي عليه 11 ألف متابع "مضروب"، مضيفا: "قناة الجزيرة لسه مصرة تنشر من موقع إثيوبيا بالعربي.. قناة حقيرة، الجزيرة لم يعد لها أي مصداقية، أو مهنية"، لافتا إلى أن هناك 8 من العرب حصلوا على جائزة نوبل منهم 8 مصريين.

