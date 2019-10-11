جابر سليم نائبًا لرئيس مجلس إدارة بنى سويف





واقيمت اليوم فعاليات الجمعيه العمومية بنادى بنى سويف الرياضى وذلك بجدول أعمال يحتوى على التصديق على محضر الجمعية العمومية السابق بتاريخ 26-10-2018 و والنظرفى تقرير مجلس الادارة عن أعماله بالسنة المنتهية وبرامج الانشطة وخطة العمل للعام المالى الجديد وغيرها من مواد جدول الاعمال , فيما تشهد الجمعية العمومية انتخاب المقعد الشاغر لمنصب نائب رئيس مجلس الادارة والنظرفى قبول عضويات جديدة واسقاط العضوية وفق لائحة المجلس والنظر فى زيادة قيمة الاشتراك فى العضوية الجديد لمبلغ 80 الف جنيه .





وبانتخابات مقعد نائب رئيس مجلس الإدارة بلغ عدد 5256 عضو وبلغت الأصوات الصحيحة 5020 فيما تمثلت عدد الأصوات الباطلة لتشكل عدد 420 صوت .







فيما تمثلت عدد المشاركين بالجمعية العمومية بالنادى بإجمالي حضور 5256 وبلغت الأصوات الصحيحة نحو 5020 صوت فيما بلغت الاصوات الباطلة 236 وبلغ عدد الموافقين بالجمعية العمومية 2255 فيما لم يوافق نحو 2765 عضو على جدول الأعمال .









وأكد العديد من اعضاء الجمعية العمومية قيام المحاسب على محمد سليم رئيس مجلس الإدارة باتخاذ وعد لأعضاء الجمعية بعقد جلسة ودية مع الاعضاء وذلك لمناقشة العديد من الملفات وتنفيذ كافة مقترحاتهم.

نجح جابر سليم فى الحصول على مقعد نائب رئيس مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضى وذلك بعد منافسة ساخنه أمام نظيره عادل الدهشورى وذلك عقب حصوله على عدد 2985 صوت مقابل حصول الدهشورى على عدد 1851 صوت .