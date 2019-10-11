تصفيات اليورو.. فرنسا تعبر أيسلندا بصعوبة وتركيا تقهر ألبانيا في الوقت القاتل

حقق منتخب فرنسا فوزًا صعبًا على مضيفه المنتخب الأيسلندي بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) والتي شهدت فوز المنتخب التركي على ضيفه الألباني 1 / صفر، ومنتخب أندورا على مولدوفا بذات النتيجة.





ويدين المنتخب الفرنسي بالفضل في هذا الفوز للاعبه أوليفييه جيرو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.





ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد المنتخب الأيسلندي عند 12 نقطة في المركز الثالث.





وفي المباراة الثانية، انتزع المنتخب التركي فوزا قاتلا من ضيفه الألباني 1 / صفر.





وسجل هدف المباراة الوحيد جينك توسن في الدقيقة الأخهيرة من الوقت الأصلي للمباراة.





ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب ، بفارق المواجهات المباشرة أمام المنتخب الفرنسي، فيما توقف رصيد المنتخب الألباني عند تسع نقاط في المركز الرابع.





وكان المنتخب التركي فاز على نظيره الفرنسي بهدفين نظيفين يوم 8 حزيران/يونيو الماضي، وتقام المباراة الثانية بينهما يوم الاثنين المقبل.





وفي المباراة الثالثة، فاز منتخب أندورا على ضيفه مولدوفا بهدف نظيف سجله مارك فاليس في الديقة 63.





وشهدت المباراة طرد رادو جينساري، لاعب منتخب مولدوفا في الدقيقة 55.





وحصد منتخب أندورا أول ثلاث نقاط له في التصفيات واحتل المركز الخامس قبل الأخير أمام منتخب مولدوفا صاحب المركز الأخير.