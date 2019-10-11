ترامب يتوصل إلى اتفاق مع الصين ينهي الحروب التجارية القائمة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى إتفاق تجاري مهم للمرحلة-1 يشمل الملكية الفكرية والخدمات المالية ومشتريات كبيرة من المنتجات الزراعية.

ومتحدثا إلى الصحفيين في البيت الأبيض بعد محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه، قال ترامب إن الجانبين قريبان جدا من إنهاء حربهما التجارية وإن الأمر سيستغرق ما يصل إلى خمسة أسابيع لجعل الإتفاق مكتوبا.

الحروب التجارية تفقد امريكا تنافسيتها

وكشف تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التنافسية أن الولايات المتحدة انتقلت إلى المرتبة الثانية بعد سنغافورة في قدرتها التنافسية خصوصا بسبب الحروب التجارية التي يخوضها الرئيس دونالد ترامب.

ومنذ 1979، ينشر المنتدى الذي يعقد كل سنة اجتماعا في منتجع دافوس السويسري تحضره أهم الشخصيات السياسية والاقتصادية في العالم، تصنيفا لأفضل الاقتصادات في مجالي القدرة الإنتاجية والنمو على الأمد الطويل.

وقال التقرير "مع أن الولايات المتحدة تبقى قوة قادرة على الابتكار" وثاني اقتصاد في قدرتها التنافسية، بدأت تظهر بعض المؤشرات المقلقة.

وأوضحت سعدية زاهدي المديرة في المنتدى الاقتصادي العالمي ردا على سؤال عن تأثير العقوبات الجمركية التي تفرضها إدارة ترامب "من المهم التأكد من انفتاح الدول على التجارة".

وأشارت إلى عدم وجود "معطيات محددة" حول تأثير ذلك لكنها قالت إن "الشعور" الذي يرافق الرغبة في الاستثمار في الولايات المتحدة "تراجع".

وأضافت "سيؤثر الأمر في نهاية المطاف على الاستثمار على الأمد الطويل وعلى تفكير صانعي القرار وعلى نظرة رجال الأعمال غير الأميركيين إلى الولايات المتحدة"، مؤكدة "إذن نعم سيكون (التأثير) مهما على الأمد الطويل".

وأوضحت زاهدي أن الولايات المتحدة خسرت المرتبة الأولى لأن الأمل في الحياة بصحة جيدة أصبح أدنى مما هو عليه في الصين.

وكانت منظمة الصحة العالمية رأت العام الماضي أن مولودا في الصين يمكن أن يعيش حتى سن 68,7 سنة بصحة جيدة، مقابل 68,5 سنة لمولود في الولايات المتحدة.