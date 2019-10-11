شاهد.. أحدث إطلالات النجمة آن هاثاواي

نشرت الفنانة الأمريكية آن هاثاواي، منذ قليل صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام".





وقامت هاثاواي بالتعليق عليها قائلة: "هذا أفخم فستان قمت بلفة فيه"، وقامت بشكر ليزا كوشي على استضافتها.





ظهرت لأول مرة عام 1999 في المسلسل التلفزيوني "Get real"، ولعبت دور الأميرة مِيا ثيرموبوليس في فيلم "The princess diaries" عام 2001، وشاركت في عام 2006 في فيلم" Devil wears brada" مع ميريل ستريب .





في عام 2008 نالت إشادة من النقاد على نطاق واسع لدورها في فيلم (ريتشل تتزوج)، والتي نالت عنه العديد من الجوائز، من بينها ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة.





في 2011 شاركت في أفلام حققت نجاحاً كبيراً في صناديق التذاكر مثل "Valentine's day", وفيلم"Love and other drugs".





ومن أعمال هاثاواي في عام 2018 هو فيلم (Ocean's 8)، وهو فيلم انجليزي أسباني، وهو من إخراج غاري روس، وتصوير إيغيل بريلد، وموسيقى دانيال بيمبرتون، وشاركها البطولة ساندرا بولوك، كيت بلانشيت، ميندي كالينغ، سارة بولسون، أوكوافينا، ريهانا، هيلينا بونهام كارتر.





وآخر أعمالها التي قدمت هذا العام هو الفيلم الكوميدي"The hustle", وهو إعادة تصوير أنثوية لفيلم Dirty" Rotten Scoundrels" عام 1988، وهو في حد ذاته إعادة تصوير لفيلم "Bedtime Story" عام 1964، والفيلم من إخراج كريس أديسون، إنتاج روجر بيرنباوم وريبيل ويلسون، بطولة آن هاثاواي، ريبيل ويلسون، آليكس شارب ودين نوريس.





وستشارك هاثاواي في عمل جديد هو فيلم" The witches" المقرر عرضه في 2020, وهو فيلم أمريكي كوميدي من تأليف روبرت زيمكس، وهو مبني على رواية تحمل ذات الإسم ل روالد دال، وهو ثاني عرض طويل للرواية بعد فيلم 1990، وهو من إنتاج ألفونسو كورون، غيييرمو ديل تورو، ستيف ستاركي وچاك رابكي، بطولة آن هاثاواي، أوكتاڤيا سبينسر، ستانلي توشي وكريس روك.



