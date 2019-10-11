صناع الخير: الكشف على 180 ألف مواطن ضمن مبادرة "عينك في عنينا"
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:33 م
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داليا الحسين
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قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية، إن 180 ألف مواطن تم الكشف عليهم ضمن مبادرة "عينك في عنينا"، حيث تم صرف النظارات وإجراء العمليات للمحتاجين، لافتُا إلى أن الخط الساخن لمبادرة صناع الخير 15101 من 9 صباحا إلى 9 مساءً.
وأضاف "زمزم"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة أنه يمكن للمريض الاتصال بالمبادرة في أوقات أخرى ويترك رسالة صوتية، وسيتم الاتصال به.
ولفت رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية، إلى أنه من ضمن المواطنين الذين تم الكشف عليهم حوالي 56 ألف مواطن يحتاجون إلى عمليات مياه بيضاء ومياه زرقاء وقرنية وصرف نظارات، لافتا إلى أن النظارة تصرف خلال أسبوع أما العمليات تكون خلال أسبوعين بحيث يتم التأكيد أن صاحب العملية من المستحقين.
وتابع: "تكلفة عملية القرنية تصل إلى 40 ألف جنيه"، لافتا إلى أنه يوجد 250 حالة زرع فرنية بتكلفة 12 مليون جنيه، ورجل الأعمال محمد ابو العنين تكفل بعلاج 100 حالة ضمن مؤسسة محمد ابو العنين.
وأكمل رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية: "مصر ليس لديها بنوك قرنية، حيث يتم استيرادها من أمريكا أو من معهد الرمد".
وأضاف "زمزم"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة أنه يمكن للمريض الاتصال بالمبادرة في أوقات أخرى ويترك رسالة صوتية، وسيتم الاتصال به.
ولفت رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية، إلى أنه من ضمن المواطنين الذين تم الكشف عليهم حوالي 56 ألف مواطن يحتاجون إلى عمليات مياه بيضاء ومياه زرقاء وقرنية وصرف نظارات، لافتا إلى أن النظارة تصرف خلال أسبوع أما العمليات تكون خلال أسبوعين بحيث يتم التأكيد أن صاحب العملية من المستحقين.
وتابع: "تكلفة عملية القرنية تصل إلى 40 ألف جنيه"، لافتا إلى أنه يوجد 250 حالة زرع فرنية بتكلفة 12 مليون جنيه، ورجل الأعمال محمد ابو العنين تكفل بعلاج 100 حالة ضمن مؤسسة محمد ابو العنين.
وأكمل رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية: "مصر ليس لديها بنوك قرنية، حيث يتم استيرادها من أمريكا أو من معهد الرمد".
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