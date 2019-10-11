تصفيات يورو 2020.. البرتغال تقسو على لوكسمبورج في ليلة تاريخية لـ"رونالدو"





تقدم بيرناردو سيلفا للبرتغال في الدقيقة 16 من متابعة مميزة لكرة من جانب الظهير الأيمن نيلسون سيميدو، ثم أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 65، قبل أن يضاعف جونزالو جوديس النتيجة لبرازيل أوروبا في الدقيقة 89.





وفي مباراة أخرى تمكن منتخب أوكرانيا من تحقيق انتصار ثمين على حساب ليتوانيا بهدفين دون رد، في نفس المجموعة.





بهذا الفوز رفع منتخب أوكرانيا رصيده للنقطة السادسة عشر في صدارة المجموعة، يليه منتخب البرتغال برصيد 11 نقطة، مع الأخذ في الاعتبار أن المنتخب الأوكراني لعب مباراة أكثر من نظيره البرتغالي.





وشهدت المباراة تسجيل كريستيانو رونالدو لهدفه رقم 699 خلال مسيرته في إنجاز كبير للدون البرتغالي الذي يلعب ضمن صفوف يوفنتوس الإيطالي.

تجاوز منتخب البرتغال ضيفه لوكسمبورج بثلاثة أهداف دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.