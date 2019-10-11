أخبار ريال مدريد: زيدان يطرد نجم الريال و340 مليون يورو لضم صفقتي الموسم وصراع جديد مع برشلونة على موهبة ألمانيا

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الجمعه 11 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها إشعال كاي هافيرتز الصراع بين الميرينجي وبرشلونة عليه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- أزمة جديدة بين بيريز وزيدان بسبب نجم توتنهام

قالت تقارير إعلامية، أن المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، قد دخل في صدام قوي مع رئيس نادي ريال مدريد، فلورتينيو بيريز، حيث يرغب الأخير في حصول ريال مدريد على خدمات لاعب خط وسط نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في حين يرفض زيدان هذا الأمر ويفضل التوقيع مع بول بوجبا في مركز لاعب خط الوسط.

وقال برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المتوج بثلاث ألقاب دوري أبطال، لا يريد ضم إريكسن، رغم اهتمام وتحرك النادي الملكي لحسم الصفقة خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، خاصة في ظل إنتهاء عقد اللاعب مع نادي الإنجليزي في الصيف المقبل، وهو ما يجعله قادر على التوقيع لأي نادي في يناير المقبل.

وربما سيحاول ريال مدريد إقناع توتنهام بالتنازل عن خدمات إريكسن في الشتاء المقبل مقابل الحصول على 20 مليون يورو، بدلًا من رحيل اللاعب بشكل مجاني في صيف عام 2020.

ولكن تبقى العقبة الوحيدة في طريق مفاوضات فلورتنينو بيريز مع إريكسن هو رغبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في إستقدام مواطنه بول بوجبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي ليكون هو اللاعب الأساسي في خط وسط ريال مدريد، حيث يرى زيدان أن بوجبا قادر على القيام ببعض الأمور التي لا تسطيع إريكسن القيام بها مع الفريق الملكي.





- هافيرتز يشعل صراع الانتقالات بين مدريد وبرشلونة

يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد صراعا جديدا بين نادي ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة الإسباني، من أجل الفوز بخدمات أحد المواهب بالانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، إن الميرنجي يسعى للتعاقد مع كاي هافيرتز نجم باير ليفركوزن ومنتخب ألمانيا، بالعام الجديد.

وأضافت الصحيفة، أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، يتمسك بالتعاقد مع اللاعب رغم امتلاكه عدد وفير من الأسماء في مركزه أبرزهم البرازيلي كاسيميرو.

وتابعت الصحيفة أن هافيرتز، سيكون هو الصراع الجديد بين ريال مدريد وبرشلونة، بالسباق الشتوي، حيث يرغب البلوجرانا أيضا في التعاقد مع اللاعب ويراقبه خلال التصفيات المؤهلة للأمم الأوروبية يورو 2020.

ويمتد هافيرتز عقدًا مع ليفركوزن حتى صيف 2022، ويسعى ناديه للفوز فيه بأعلى قيمة مادية ممكنة، حيث حدد سعره في وقت سابق مبلغ 70 مليون يورو لمن يرغب في الحصول على خدماته.





- هدف ريال مدريد يحسم مصيره مع توتنهام قريبًا

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الدنماركي كريستيان إريكسن نجم ​توتنهام​ الإنجليزي بات قريبًا من الانتقال إلى ​ريال مدريد​ الإسباني في الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن إريكسن حسم قراره بشأن رحيله عن توتنهام في يناير المقبل أو الصيف وذلك بعد رفضه لثلاث عروض من إدارة ناديه الإنجليزي من أجل تمديد عقده.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إريكسن يحلم باللعب في صفوف النادي الملكي في الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن توتنهام قد يتخلى عن نجمه الدنماركي مقابل مبلغ يتراوح ما بين 20 إلى 25 مليون يورو من أجل ضمان عدم رحيله مجانا في الصيف المقبل.

وكانت تقارير صحفية فرنسية أفادت مطلع الشهر الحالي بأن ​ريال مدريد​ الإسباني يسعى للحصول على خدمات الدنماركي كريستيان إريكسن نجم وسط ​توتنهام​ الإنجليزي في الميركاتو الشتوي المقبل بعد فشله في ضم الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكشف موقع Le 10 Sport الفرنسي أن الملكي يرغب في التعاقد مع ​إريكسن​ في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة قبل 6 أشهر من نهاية عقده مع توتنهام.

وأكد الموقع الفرنسي أن الكرواتي لوكا ​مودريتش​ أفضل لاعب في العالم في 2018 سوف يدخل في صفقة تبادلية بين الفريقين من أجل تسهيل ضم الدنماركي إلى السنتياجو برنابيو.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن النجم الكرواتي لا يمانع العودة إلى توتنهام الذي رحل عنه إلى ريال مدريد في صيف 2012.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية نهاية الشهر الماضي أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل من توتنهام الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن إدارة الريال تخطط للتعاقد مع كلا من الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام والدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام في يناير المقبل.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ريال مدريد يسعى لضم إريكسن مجانًا، حيث سينتهي عقد النجم الدنماركي مع توتنهام في نهاية الموسم الحالي ويحق له التفاوض مع أي نادي في يناير المقبل.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد مهدد بالرحيل عن صفوف الملكي في الفترة المقبلة ومن المتوقع رحيله عن الميرينجي إذا فشل في التتويج بأي لقب في الموسم الحالي.





- 170 مليون يورو تحسم تفوق ريال مدريد على برشلونة في صفقة مفاجئة

يجهز نادي ريال مدريد الإسباني مبلغ مالي ضخم جدا لخطف صفقة قياسية من نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في مفاجأة قوية للفريق.

* ريال مدريد يستعد لخطف سانشو :

وأكدت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع جادون سانشو نجم نادي بوروسيا دورتموند خلال الصيف القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي برشلونة يريد أيضا التعاقد مع سانشو في الصيف نظرا لإقتناع الفريق به بشكل كبير.

كما كشفت الصحيفة أن نادي ريال مدريد يجهز مبلغ 170 مليون يورو لضم سانشو في الصيف حيث يعلم النادي أن برشلونة لن يستطيع دفع مبلغ كبير مثل هذا لإنهاء الصفقة.

* مشاركات سانشو مع نادي بوروسيا دورتموند :

وقد شارك جادون سانشو في 11 مباراة حتى الآن مع نادي بوروسيا دورتموند خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدف وحيد.





- ريال مدريد يرفع عرضه ويقدم 170 مليون يورو لحسم الصفقة "المُدمرة"

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى ريال مدريد الإسبانى يسعي لتدعيم خط الهجوم بالتعاقد مع نجم ليفربول الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات القادمة، بعد الأداء المتراجع للملكي خلال الموسم الحالي بدوري أبطال أوروبا والتذبذب في بطولة الدوري الإسباني علي الرغم من تصدر الليجا، إلا وأن الجماهير تهاجم الفريق ومدربه زين الدين زيدان مما جعل بغض التقارير الصحفية تتحدث عن رحيل المدرب الفرنسي عن قيادة الفريق.

ويفكر ريال مدريد بتدعيم صفوفه بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول وهداف بطولة الدوري الإنجليزى البريميرليج خلال الموسميين الماضيين والذي قاد فريقه للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا العام الماضي وتصدر قائمة هدافي الفريق وساهم في عودة اللقب للريدز بعد غياب 13 عام منذ الفوز به عام 2005.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية إن ريال مدريد عاد من جديد للاهتمام بضم محمد صلاح من ليفربول وأن إدارة الفريق بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز، أبدت مرونة كبيرة في إمكانية تحسين عرضه لشراء النجم المصري إلى صفوف ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة أن ريال مدريد مستعد في زيادة عرضه لضم محمد صلاح لدفع 170 مليون يورو بدلاً من 150 مليون يورو والذى كان تقدم بها خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

وحصل الدولى المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي على المركز الرابع فى ترتيب اللاعب الأفضل فى العالم لعام 2019 بعد أن جاء خلف أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي وصاحب المركز الثاني فيرجيل فان دايك المدافع الهولندى لفريق ليفربول والبرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى حل ثالثاً ثم محمد صلاح، مما يجعل اللاعب هدف كبير للملكي للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات القادمة.

ويذكر أن محمد صلاح هذا الموسم لعب مع ليفربول 8 مباريات ببطولة الدوري الإنجليزى سجل خلالهم 4 أهداف، بواقع هدف في مرمي نورويتش سيتى وهدفين في مرمي أرسنال وهدف في مرمي نيوكاسل يونايتد وسجل هدفين في بطولة دوري أبطال أوروبا كانوا في مرمي سالزبورج النمساوى.

وكان محمد صلاح أصيب خلال لقاء ليفربول وليستر سيتي ضمن مباريات الجولة الثامنة إصابة بسيطة ولكنه سيعود للمشاركة عقب التوقف الدولى الحالى، ليستعد للعب أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي ضمن مباريات الجولة التاسعه من البريميرليج.





- عاجل.. زيدان يطرد نجم ريال مدريد ويطالب بيريز بتصحيح الخطأ "الكارثي"

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل نجم ريال مدريد في سانتياجو بيرنابيو خلال الفترة بعد رغبة المدرب في رحيله عن الفريق.

وذكرت صحيفة "دون بالون" الإسبانية في تقرير لها اليوم الجمعة إن زيدان غير راض تماما عن المستوى الذي يقدمه الصربي لوكا يوفيتش مهاجم الفريق، ويأمل في تصحيح الخطأ الذي ارتكبه رئيس ريال مدريد فلورنتنيو بيريز بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان لم يكن راضيا على التعاقد مع اللاعب إلا أن بيريز أصر على ضمه وبالفعل قام بضمه مقابل 60 مليون يورو قادما من صفوف أينتراخت فرانكفورت وهو مبلغ كبير بالنسبة للاعب لم يخض تجارب أوروبية كبيرة ووجهه غير معروف بالنسبة للمدريدستا.

وتقول "دون بالون" إن هازارد يرغب في التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند لاعب ريد بول سالزبورج النمساوي حيث سيكون الحل الأمثل لتدعيم خط الهجوم خاصة أن البعض يشبه بمارك فان باستن والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش.





- صانع ألعاب جديد في ريال مدريد بقرار من زيدان

يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد العديد من المفاجآت في تشكيل ريال مدريد الإسباني تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان.

صحيفة دون بالون الإسبانية ذكرت في تقرير لها اليوم إن الابن الثالث للمدرب الفرنسي زين الدين، ثيو تم استدعاؤه لقائمة الفريق اليوم للمشاركة في التدريبات في ظل غياب 12 لاعبا بسبب ارتباطهم مع منتخباتهم في فترة التوقف الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب البالغ من العمر 16 عاما، هو مميز للغاية ويلعب في مركز صانع الألعاب وربما يكون له دور خلال الفترة القادمة مع الميرينجي.

ثيو هو الابن الثالث لزيدان حيث ظهر من قبل كل من إنزو في فترة تواجد زيدان كمساعد لكارلو أنشيلوتي ولوكا الذي أعير في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.





- الصفقة التي رفضها زيدان في ريال مدريد

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل عن الصفقة التي رفضها زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني.

وذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن زيدان رفض التعاقد مع الدنماركي كريستيان إيركسن لاعب وسط فريق توتنهام الإنجليزي بالرغم من فتح رئيس النادي بيريز سلسلة من المفاوضات مع اللاعب لضمه للبرنابيو.

ووفقاً للتقارير الإسبانية، أن زيدان لا يزال يواصل إثارة الجدل في قراراته، برفض قدوم إيركسن لريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية القادمة بالرغم من فتح بيريز مفاوضات رسمية مع اللاعب.

واكدت التقارير على أن زيدان رفض فكرة التعاقد مع إيركسن لمنح الموهوب الصغير فالفيردي فرصة المشاركة مع الملكي بصفة أساسية في المباريات القادمة حيث أدرك زيدان بأن التعاقد مع إيركسن سوف يقصي الموهوب فالفيردي من المشاركة.

واضافت التقارير أن زيدان وجد ضالته في فالفيردي بعدما فشل النادي في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط اليونايتد في الصيف الماضي.





- نجم ريال مدريد يفتح النار على الصحافة الإسبانية

شن نجم ريال مدريد الإسباني، هجوماً شرساً على الإعلام الإسباني، بسبب التقارير الأخيرة حول إصابته التي عانى منها أمام كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا.

وخرج كورتوا بين شوطي المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، وأفادت الصحف أن البلجيكي يُعاني من حالة من القلق، لكن ريال مدريد نفى الأمر مؤكداً مُعاناته من مشاكل في المعدة والأمعاء.

وقال كورتوا خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "أعرف ما يعنيه أن أكون لاعباً ضمن النخبة، وأنا سعيد جداً ولا ينتابني أي قلق".

وأضاف: "من مسؤولية وسائل الإعلام عدم نشر الأكاذيب والهراء حول أشياء كهذه، لأنه في نهاية المطاف هناك أشخاص يعانون من المشاكل".

وتابع: "أعتقد أن ما حدث كان قلة احترام لي، وللأشخاص الذين يُعانون حقا من هذه المشاكل، وأنا سعيد وأتدرب بقوة وأرغب في إسعاد جماهير ريال مدريد".

وأوضح: "الجماهير في ملعب سانتياغو برنابيو دائماً تنتقد، ونحن كلاعبين في ريال مدريد نعرف ذلك، وسنفعل كل شيء ليتحول النقد إلى تصفيق".

وعن حالته بعد مباراة كلوب بروج، أوضح: "أشعر أنني بحالة جيدة الآن، تعرضت لنوبة قوية من الأنفلونزا، ولم يكن ذلك لطيفاً على الاطلاق".

واختتم: "تعافيت الآن وتمكنت من المشاركة في جزء من تدريبات الإثنين والثلاثاء، والأربعاء شاركت في التدريب كاملاً، كما فقدت بضعة كليو غرامات من وزني".





- الإعلان عن أفضل لاعب في ريال مدريد

حصل نجم ريال مدريد الإسباني على جائزة أفضل لاعب في الفريق "الملكي" في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي والتي يمنحها المشجعون شهرياً وتعرف بجائزة "لاعب 5 نجوم".

وعبر الموقع الإلكتروني للنادي علق بنزيما على فوزه بالجائزة التي يفوز بها للشهر الثاني على التوالي بعدما حصدها في أغسطس (آب)، قائلاً: "الحصول على جائزة من الجمهور دائماً مختلف لأن هذا جمهورك وتلعب من أجلهم، لذا أنا سعيد للغاية".

وأضاف اللاعب بعد فوزه بالجائزة التي يصوت عليها المشجعون عبر الشبكات الاجتماعية: "أنا الآن في حالة جيدة للغاية مثل باقي الفريق، نرتقي تدريجياً لمستوى عال للغاية حتى نفوز بجميع المباريات".

وتابع: "نترقب المباريات المقبلة ونحن ندرك أنه في كرة القدم لا توجد مباريات سهلة، هذا شهر مهم للغاية لنا"، في إشارة إلى مواجهة غلطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا والتي يعد "الملكي" مجبراً على الفوز بها حتى يوقف نزيف النقاط ويحافظ على آماله في التأهل لثمن النهائي، فضلاً عن "كلاسيكو" الدوري الإسباني أمام برشلونة في معقله كامب نو.



