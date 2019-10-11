6 مباريات في أسوان والأقصر وقنا بالمجموعة الثانية للقسم الثالث

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تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت، ستة مباريات في إفتتاح منافسات المجموعة الثانية، لدوري القسم الثالث.



وتضم تلك المجموعة 16 فريقا وهم نادي قنا، أبو تيج، البداري، أخميم، شبان المراغة، مركز شباب البلينا، مكة المكرمه، المراغة، أهلي المنشأة، مركز شباب نجوع مازن، مركز شباب سوهاج.



ومن المقرر أن يلتقي مكة المكرمة مع نادي قنا، ويحل فريق نجوع مازن ضيفاً على فريق أهلي المنشأة.



ويخوض فريق البداري لقاء هام مع فريق قفط، ويلعب شبان المراغة مع نادي المراغة.



ويحل فريق قوص ضيفاً على مركز شباب سوهاج، وأخميم ضيفاً على مركز شباب البينا.





مباريات المجموعة العاشرة



- غزل شبين مع ديرب نجم



يخوض الفريق الأول كرة القدم بنادي غزل شبين، مواجهة هامة على ملعبه، أمام فريق ديرب نجم، ويبحث أصحاب الملعب عن بداية إيجابية، بتحقيق الفوز من أجل المنافسة مبكراً على بطاقة التأهل للقسم الثاني، بينما يسعى الفريق الشرقاوي إلى تحقيق مفاجأة في بداية الموسم خارج قواعده.





- مركز شباب أبو حماد يواجه تلا



يحل فريق مركز شباب تلا العائد مجدداً للقسم الثالث ضيفاً على فريق مركز شباب أبو حماد،



- مركز شباب ديرب نجم مع الشرقية



يلتقي فريق مركز شباب ديرب نجم مع الشرقية في مواجهة صعبة على أصحاب الأرض، لتاريخ فريق الشرقية الكبير، حيث يسعى الفريق الشرقاوي للعودة مجددا للقسم الثاني.



- عرب الرمل يواجه ميت خلف



يشهد ملعب مركز شباب بطا، إقامة لقاء مرتقب يجمع بين فريق عرب الرمل مع فريق ميت خلف، عقب رفض مديرية أمن المنوفية، إقامة المباريات الرسمية على ملعب عرب الرمل لأسباب أمنية.



- فاقوس مع دقادوس



يشهد ملعب مركز شباب الديدامون، إقامة لقاء فاقوس مع دقادوس، في مواجهة مرتقبة.



- أبو كبير مع سرس الليان



يخوض فريق نادي أبو كبير مباراة مع سرس الليان، على ملعب مركز شباب أبو كبير، وتعد المواجهة هامة لكلا الفريقين للرغبة كلاهما في تحقيق أول مكسب.



- بلبيس ضيفاً على ميت خاقان



يحل فريق نادي بلبيس ضيفاً على فريق ميت خاقان، في لقاء منتظر أن يكون مثير، وقوي، حيث يبحث أبناء المنوفية لإستغلال عامل الملعب والجماهير، من أجل تحقيق المكسب، بينما يسعى أبناء الشرقية للعودة من المنوفية بنتيجة إيجابية.