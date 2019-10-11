ترامب: الجانب الأمريكي والصيني توصلا إلى مرحلة مهمة للغاية





أشاد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، مساء اليوم الجمعة، بالإنجاز الذي تحقق في حربه التجارية الطويلة مع الصين، قائلا إن الجانبين توصلا إلى اتفاق مبدئي.





وصرح الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض، أن الجانب الأمريكي والصيني "توصلا إلى مرحلة مهمة للغاية"، بحسب وكالة "فرانس برس".





ورغم أنه لم تتوافر تفاصيل كافية عن الاتفاق المبدئي، فقد أشار الرئيس الأمريكي إلى أن الصفقة لم يتم كتابتها بعد، وتتعلق بحقوق الملكية الفكرية والخدمات المالية.





وتابع ترامب، أنه سيستغرق ما يصل إلى 5 أسابيع لكتابة الصفقة، مؤكدا على أن بلاده والصين قريبان للغاية من إنهاء حربهما التجارية.





وجاءت تصريحات دونالد ترامب، اليوم، بعد عقده حادثاته مع نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو خه.





وكشف الرئيس الأمريكي، أن هذه الاتفاقية الجزئية قد يوقعها مع شي جين بينج، الرئيس الصيني، في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (إبيك)، المقرر عقده في شهر نوفمبر المقبل فى تشيلى.





وبدأت إدارة دونالد ترامب، منذ عامين، ممارسة ضغوطا على الصين، حتى تجري تغييرات شاملة في سياساتها بشأن حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، إلى الشركات الصينية والمنح الصناعية والوصول إلى السوق.





وتنفي الصين دوما الاتهامات الأمريكية بأنها تعمد إلى ممارسات تجارية غير عادلة، وتعهدت بالرد على الإجراءات العقابية الأمريكية بتدابير مماثلة، وهو مما أدى إلى احتدام الحرب التجارية بين البلدين، وتسبب ذلك في تعطيل تجارة سلع بمئات المليارات من الدولارات، وتسبب في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.



