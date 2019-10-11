الجوهرة التي لمعت في عهد "فايلر".. بديل محمد صلاح أمام بتسوانا

يفكر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر في التشكيل الأول الذي سيخوض به لقائه الأول ضد منتخب بتسوانا، في المباراة المقرر إقامتها يوم الأثنين 14 أكتوبر المقبل إستعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية والتى ستنطلق في نوفمبر القادم.





ويدخل حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر دون نجم الفراعنة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى والذى فضل الجهاز الفنى للمنتخب عدم إستدعائه بسبب الإجهاد وفضل راحته خاصة وانه لقاء ودي وليس رسمي.





واختار حسام البدري قائمته الأولى كل من :





حراسة المرمى : محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام





خط الدفاع : رجب بكار واحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعه ومحمد حمدي





خط الوسط : طارق حامد، وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وعمر جابر





خط الهجوم : حسام حسن وعمر السعيد





وعلم "الفجر الرياضي " أن حسام البدري يدرس الدفع بلاعب النادي الأهلي والمتألق خلال الفترة السابقة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر "حسين الشحات" ليكون لاعب في الجناح الأيمن بدلاً من محمد صلاح الذي سيغيب عن اللقاء، بسبب أنه يعرف جيداً كيف يلعب في تلك الجبهة كما يلعب بها في النادي الأهلي.





وأكد الكابتن محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، حدد مواعيد مواجهتي الجولة الأولي والثانية لفريقنا الوطني أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.





أوضح محمد بركات أن المنتخب سيواجه كينيا في مصر يوم ١٤ نوفمبر على أن يلتقي جزر القمر يوم ١٨ نوفمبر .



