"هشام صبحي" نقيب لأطباء الغربية

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أسفرت انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء بمحافظة الغربية، التى أجريت اليوم الجمعة عن فوز الدكتور هشام صبحي بمقعد نقيب الأطباء.



و كانت نقابة أطباء الغربية شهدت اليوم إقبالا كثيف من قبل الأطباء للمشاركة بأصواتهم لاختيار مقعد النقيب وعضوين فوق السن وعضوين آخرين تحت السن وذلك تحت إشراف قضائي.



وجاءت المنافسة على مقعد النقيب بين كلا من٣ مرشحين هم الدكتور هشام صبحى والدكتور بهاء الدين توفيق والدكتور بهاء فهمي.



كما تنافس على مقاعد الأعضاء فوق السن ٦ مرشحين لاختيار عضوين وهم الدكتور أحمد عبد الشافي والدكتور السيد الماحي والدكتور جرجس رزق الله والدكتور حسين بريشة والدكتور محمد غازي والدكتور نبيل الشيخ.



وتنافس على مقاعد تحت السن ٥ مرشحين لاختيار عضوين، هم الدكتور أحمد عبد المعطي السمنودي والدكتور أحمد الشرقاوي والدكتور سامح فليفل والدكتور وائل زكريا والدكتور وليد جابر.