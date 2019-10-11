عمرو دياب في عيد ميلاده "كل سنة وأنتم سبب نجاحي وفرحتي"
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 10:31 م
Advertisements
اسماء زقزوق
Advertisements
Advertisements
قام النجم عمرو دياب، بكتابة تدوينة جديدة عبر صفحتة الرسمية بموقع "تويتر"، والتي قام فيها بتوجيه الشكر لكل من بادله بالتهنئة بعيد ميلاده، حيث كتب الهضبة "بشكركم جدا علي كل الحب والدعم والامنيات في عيد ميلادي، كل سنة وأنتم سبب نجاحي وفرحتي، بحكبم جدا".
جدير بالذكر أنه احتفل الفنان عمرو دياب بعيد ميلاده الثامن والخامسين منذ أيام، في حفل صغير، وشاركه الاحتفال عدد من الأصدقاء المقربين من الوسط الفني، كانت أبرزهم الفنانة دينا الشربيني التي شاركتهزالاحتفال بعيد ميلاده للعام الثالث علي التوالي.
كما شارك في الاحتفال بميلاد الهضبة الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كنده علوش، والفنان أحمد السعدني، والفنانة ياسمين رئيس، السيناريست تامر حبيب، المنتج تامر مرسي، والمظرب خالد سيلم، والفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي، والرئيس التنفيذي لمهرجانالحونة السينمائي عمرو منسي، كما أقيم الاحتفال في احدي فنادق القاهرة المطلة علي نهر النيل.
جدير بالذكر أن قام بتهنئته أيضاً عدداً من نحوم ونجمات الوسط الفني عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة الفسيبوك وتوتيتر وانستجرام من أبرهم الكينج محمد منسر والفنانة ياسمين عبدالعزيز.
جدير بالذكر أن الفنان عمرو دياب ولد في يوم الحادي عشر من أكتوبر عام (1961)، بدأ مشواره الفني في عام (1983) بإصدار ألبوم "يا طريق" وتوالت أعماله الفنية، وأصبح من أشهر نجوم الوطن العربي، ووصلت شهرته للعالمية وترجمة أغانية بعدة لغات منها الإنجليزية والروسية والتركية والبلغارية والكرواتية والهندية والألبانية.
في سياق متصل قدم الفنان عمرو دياب مؤخراً أحدث ألبوماته الفنية الذي يحمل "أنا غير"، وقدم من خلاله خمس أغنيات ( أنا غير، تحيرك، يوم تلات، بحبه، متغير) وحققت هذه الأغنيات نجاحاً كبيرا فور صدروها، ونسبة استماع ومشاهدة عالية علي موقع اليوتيوب أعلي نسبة مشاهدة.
Advertisements
- هل تعمد عمرو دياب إنكار علاقته بدينا الشربيني بـ"الفيلم الجديد"؟
- نشطاء يتداولون صورة لعمرو دياب وشيرين رضا.. ويعلقون: أه من الفراق
- بحضور نجوم الفن.. عمرو يوسف يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته (فيديو)
- عمرو دياب يحتفل مع دينا الشربيني بعيد ميلاده (صورة)
- غياب عمرو دياب عن الاحتفال بعيد ميلاد دينا الشربيني يثير التساؤلات حول مصير علاقتهما (فيديو)
- قبل عيد ميلاده بيومين.. الهضبة يحتفل به مع نخبة من نجوم الفن
- كيف هنأ أحمد داوود عمرو دياب بعيد ميلاده؟
- في عيد ميلاده.. تامر حسين يكشف لـ الفجر الفني سر خلطة نجاح عمرو دياب
- في عيد ميلاده الـ58.. ماذا قال نجوم الفن عن الهضبة
المزيد عن: هيثم شاكر نجوم الفن ميلادي مشاهير مزيكا كريم فهمي فن شادى سرور سينما دراما خبار الفن القبض على الفنان محمد علي الفجر الفني اخر اخبار محمد علي أخبار الفنانين أخبار الفن اليومتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر