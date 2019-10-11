عمرو دياب في عيد ميلاده "كل سنة وأنتم سبب نجاحي وفرحتي"

قام النجم عمرو دياب، بكتابة تدوينة جديدة عبر صفحتة الرسمية بموقع "تويتر"، والتي قام فيها بتوجيه الشكر لكل من بادله بالتهنئة بعيد ميلاده، حيث كتب الهضبة "بشكركم جدا علي كل الحب والدعم والامنيات في عيد ميلادي، كل سنة وأنتم سبب نجاحي وفرحتي، بحكبم جدا".





جدير بالذكر أنه احتفل الفنان عمرو دياب بعيد ميلاده الثامن والخامسين منذ أيام، في حفل صغير، وشاركه الاحتفال عدد من الأصدقاء المقربين من الوسط الفني، كانت أبرزهم الفنانة دينا الشربيني التي شاركتهزالاحتفال بعيد ميلاده للعام الثالث علي التوالي.





كما شارك في الاحتفال بميلاد الهضبة الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كنده علوش، والفنان أحمد السعدني، والفنانة ياسمين رئيس، السيناريست تامر حبيب، المنتج تامر مرسي، والمظرب خالد سيلم، والفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي، والرئيس التنفيذي لمهرجانالحونة السينمائي عمرو منسي، كما أقيم الاحتفال في احدي فنادق القاهرة المطلة علي نهر النيل.





جدير بالذكر أن قام بتهنئته أيضاً عدداً من نحوم ونجمات الوسط الفني عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة الفسيبوك وتوتيتر وانستجرام من أبرهم الكينج محمد منسر والفنانة ياسمين عبدالعزيز.





جدير بالذكر أن الفنان عمرو دياب ولد في يوم الحادي عشر من أكتوبر عام (1961)، بدأ مشواره الفني في عام (1983) بإصدار ألبوم "يا طريق" وتوالت أعماله الفنية، وأصبح من أشهر نجوم الوطن العربي، ووصلت شهرته للعالمية وترجمة أغانية بعدة لغات منها الإنجليزية والروسية والتركية والبلغارية والكرواتية والهندية والألبانية.





في سياق متصل قدم الفنان عمرو دياب مؤخراً أحدث ألبوماته الفنية الذي يحمل "أنا غير"، وقدم من خلاله خمس أغنيات ( أنا غير، تحيرك، يوم تلات، بحبه، متغير) وحققت هذه الأغنيات نجاحاً كبيرا فور صدروها، ونسبة استماع ومشاهدة عالية علي موقع اليوتيوب أعلي نسبة مشاهدة.



