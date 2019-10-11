منتخب مصر الأوليمبي بتعادل بهدف لمثله مع جنوب إفريقيا استعدادا لكأس الأمم الأفريقية





انتهت مباراة منتخب مصر الأولمبي مع نظيره منتخب جنوب إفريقيا بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ستاد الإسماعيلية في إطار، إستعدادات مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر والمؤهلة للأولمبياد طوكيو 2020.





وسجل هدف مصر الوحيد مهاجم نادى الجونة أحمد ياسر ريان فى الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول من صناعة جناح نادى الإسماعيلي عبدالرحمن مجدي، بينما سجل لمنتخب جنوب إفريقيا اللاعب لوثر سينج من ركلة جزاء.





واتفق المديران الفنيان لكل من مصر وجنوب افريقيا علي عدم اذاعة المباراه الاولي تليفزيونيا لأسباب فنيه علي ان يتم اذاعة اللقاء الثاني والمحدد له الاحد المقبل علي الهواء مباشرة.





وأكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي على أن اتفاق الفريقين علي عدم اذاعة المباراه بسبب سعي كل فريق لتجربة بعض الامور التكتيكيه وحتي لايتم كشفها للمنافسين.





ومن المقرر أن يؤدي المنتخب الأولمبي مرانه في الثامنه والنصف مساء اليوم باستاد القاهره على ان يسافر غدا الي الاسماعيليه.





يذكر ان المنتخب الاولمبي يقع في المجموعه الأولي التي تضم الي جانبه مالي والكاميرون وغانا، بينما يقع منتخب جنوب افريقيا في المجموعه الثانيه ومعه نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا.



