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حمدي رزق: "أردوغان" حاقد على مصر والرئيس السيسي (فيديو)

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 10:28 م
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حمدي رزق: أردوغان حاقد على مصر والرئيس السيسي (فيديو)
حمدي رزق
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داليا الحسين
 
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قال الإعلامي حمدي رزق، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تجاوز كل الخطوط والحدود، وتغطرس على وطن جريح وشعب ذاق ويلات الحرب الأهلية، مشيرا إلى "أردوغان" يسفك دماء السوريين عن طريق الوالي العثماني، في إشارة إلى أردوغان.

وأضاف رزق، خلال تقديمه برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة أن أردوغان يقوم بإبادة شعب أعزل، ويتجاوز في حق دولة كبيرة بحجم مصر.

وأشار إلى أن "أرودغان"، حاقد على مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، معقبًا: "كل ما يسمع اسم مصر أو الرئيس يحصله حالة من الهيستريا ولا يستطيع التحكم في أعصابه".

وطالب الإعلامي، بمقاطعة البضائع التجارية والرحلات السياحية إلى تركيا فضلًا عن إيقاف السلاسل التجارية في مصر، متسائلًا: "لماذا حتى الآن لم يتخذ موقف تجاه تركيا؟".

ونوه إلى أن "تركيا" عدو لمصر وأعلنت ذلك أكثر من مرة؛ وقامت بطحن شعب شقيق أعزل، مطالبا بأخذ وقفة اقتصادية.

وتابع: الليرة التركية تنهار ولذلك فسعر المنتج التركي رخيص ولذلك ينتشر في مصر وتؤدي إلى إضرار المنتج المصري"، مستطردًا: "لا بد من إعلان فوري من جانب رجال الصناعة والتجارة بمقاطعة المنتجات التركية".
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