هل يساعد حصول "آبي أحمد" على نوبل في حل مشكلة مفاوضات سد النهضة؟

حصل آبي أحمد رئيس الوزراء أثيوبيا، اليوم الجمعة، على جائزة نوبل للسلام لعام 2019، وقالت بيريت رايس أندرسن رئيس لجنة نوبل للسلام النرويجية، إن اللجنة منحت الجائزة لآبي بسبب جهوده من أجل التوصل إلى السلام وخدمة التعاون الدولي، دوره في تسوية النزاع الحدودي مع إريتريا".

أعلنت اللجنة النرويجية في حيثيات قرارها، أن سبب منح آبي أحمد جائزة نوبل للسلام لهذا العام، هو جهوده في تحقيق السلام والتعاون الدولي، وخاصة لمبادرته لحل النزاع الحدودي مع إريتريا المجاورة حيث خاضت إثيوبيا وإريتريا حربا على الحدود بين عامي 1998 و2000، عادت العلاقات بينهما، في يوليو عام 2018 بعد سنوات طويلة من العداء.

تهئنة السيسي

خلال مكالمة هاتفية، أوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على أهمية تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة، التي تشهد تعثرا.

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتهنئة لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بمناسبة حصوله على جائزة نوبل للسلام، ونشر الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، "أتقدم بخالص التهاني لرئيس الوزراء الأثيوبي وللشعب الأثيوبي الشقيق لحصول أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا على جائزة نوبل للسلام.

أضاف الرئيس السيسي، أنه فوز جديد لقارتنا السمراء الطامحة دوما للسلام والساعية لتحقيق الاستقرار والتنمية، وأتمنى أن تستمر جهودنا البناءة الرامية لإنهاء كل الصراعات والخلافات في القارة الأفريقية بإرادة من أبنائها وشعوبها العظيمة".

العلاقات الثنائية

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس الوزراء أبي أحمد توجه بالشكر والتقدير للرئيس السيسي على التهنئة بالفوز اليوم بجائزة نوبل للسلام.

وأضاف راضي، عبر الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية في «فيسبوك»، أن السيسي توجه بالتهنئته لأبي أحمد علي الفوز بالجائزة، وكما أن الطرفين اتفقا خلال الاتصال على العمل نحو دعم الجوانب المتعددة للعلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أن الاتصال تناول التأكيد على أهمية تجاوز أية معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة؛ والسعي للتوصل إلى اتفاق يحقق آمال وتطلعات شعوب الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، وفي إطار إعلان المبادئ الموقع بينهم.

دور إصلاحي

من جانبه، قال الدكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة، إن رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد فاز بجائزة نوبل بسبب جهوده من أجل التوصل إلى السلام وخدمة التعاون الدولي، ودوره في تسوية النزاع الحدودي مع إريتريا"، وحل مشكلة الفقر وتحقيق التنمية في بلاده والانفتاح في الاقتصاد الإثيوبي، واطلاق سراح السجناء، والترحيب بمجموعات المعارضة

أضاف فهمي لـ"الفجر"، أن الرئيس السيسي تقدم له التنهئة علي فوزه بجائزة نوبل، كما يري فهمي أن فوز ابي بالجائزة كان قرار لجنة تحكيم نوبل بسبب دوره الاصلاحي في بلاده ولكن نأمل أن يعكس دوره الاصلاحي على إعطاء السودان ومصر حقوقهم في حصة مياه النيل.

أكد فهمي، أن العلاقات الدولية يحكمها القوانين،" اعتقد صعوبة تغير موقف آبي تجاه قضية السد"، لكن على مصر، اللجوء إلى المجتمع الدولي، والزام آبي بقوانين الدولية التي تسمح بحصة عادلة لمصر والسودان وخاصة أنه حاكم اصلاحي والمفترض حرصه على الحقوق بحكم حصوله على نوبل .

أضاف فهمي، أن علي مصر والسودان اللجوء إلي وسيط دولي قوي مثل الولايات المتحدة الأمريكية، واللجوء إلي القضاء الدولي لتطبيق القوانين الدولية التي تحمي دول المصب مثل السودان ومصر في حقوقهم في مياه النيل.

شرعية دولية

في سياق متصل قال الدكتور جهاد عودة استاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، أن فوز رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد بجائزة نوبل يصعب مسائلة المفاوضات المصرية السودانية الاثيوبية بسبب حصول أحمد على شرعية دولية وقبول من المجتمع الدولي .

أضاف عودة لـ "الفجر" ، أن حصول رئيس وزراء أثيوبيا علي نوبل يقوي موقف دولة أثيوبيا، "لا أعتقد ان جائزة نوبل ستكون دافع للتراجع احمد عن موقفه"، علي مستوي السياسي، ويجب علي مصر اللجوء إلى كل الحلول السياسية ممكنة، وكل الطرق المتاحة لحماية حق مصر في مياه النيل .