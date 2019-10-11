غدًا.. إيناس مكي في ضيافة نور يوسف على شاشة المحور

تستضيف الإعلامية نور يوسف، غدًا السبت، الفنانة إيناس مكي، من خلال برنامج "ميجا ستار" في العاشرة والنصف مساءً على شاشة قناة المحور.





وتتحدث "مكي" خلال الحلقة عن سبب ابتعادها عن التمثيل عقب ثورة ٢٥ يناير، وعودتها مرة آخرى لعالم الفن، من خلال شخصية "جولبهار هانم"، في مسلسل "سرايا حمدين"، ومشاركتها مع الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد في مسلسل "الواد سيد الشحات".





كما يتطرق اللقاء حول مشاركة إيناس مكي في مسلسل "نصيبي وقسمتك.. حكاية: ع الهادي يا زبادي"، وعن دورها في مسرحية "سحر الأحلام"، والتي يتم عرضها حاليًا على مسرح البالون.





يذكر أن برنامج "ميجا ستار"، يذاع السبت من كل أسبوع فى العاشرة والنصف مساءً، على شاشة قناة المحور، من تقديم الإعلامية نور يوسف.





و قالت إيناس مكي ، انتظروني بشخصية جديدة و مختلفة هي "جولبهار هانم السلحدار" في مسلسل "سرايا حمدين" المقرر عرضه الحياة خلال الأيام القادمة .

مسلسل "سرايا حمدين" يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم سامح حسين ونرمين ماهر وراندا البحيرى ومحمد ثروت وإيناس مكى وأحمد حلاوة وإيمان السيد وعماد رشاد ومصطفى أبو سريع وعلاء مرسى وجيهان خليل وياسر الطوبجى وأحمد التهامى وعدد كبير من الفنانين الشباب منهم ندا عادل وكارولين عزمى وإبرام سمير وحامد الشراب ومحمود فتحى وهالة السعيد ونور مغربى ومنار العطار وسلمى مسعود ومحمود فتحى وعلى عبد المنعم وخالد صفوت وفادى يسرى ومحمد يونس، كما يجمع العمل العديد من الفنانين العرب من الخليج ولبنان والمغرب ولبيا وتونس قصة نهاد وحيد، وسيناريو وحوار جوزيف فوزى، إخراج سيف يوسف.



