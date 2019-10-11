الإسماعيلي يتعادل مع المنصورة استعدادا لمواجهة الحرس بالدوري
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 09:22 م
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احمد شاكر
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تعادل الإسماعيلى مع منافسه المنصورة بهدفين لكل فريق فى الودية التى جمعتهما مساء اليوم ، على ستاد الإسماعيلية الرئيسى.
هدفا الإسماعيلى سجلهما كل من محمد حمدى زكى ومحمود دونجا فيما سجل للمنصورة وليد عطية وعبد السميع حسانين.
بدأ الفريق بتشكيل ضم كل من محمد فوزى حارس مرمى
خط الدفاع .. محمد عمار – أحمد فتحى “كاستيلو” – نادر رمضان – محمد الضرف.
خط الوسط .. محمد بيومى – محمد مخلوف.
أمامهم .. خليل نيمار – مدحت فقوسة – مصطفى فارس.
خط الهجوم .. حازم مرسى.
ويستعد الدراويش لملاقاة حرس الحدود في رابع جولات الدورى المحلى بعد تأجيل لقاء طنطا لنوفمبر المقبل.
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