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أخمد نار الفتنة في البيرنابيو.. كيف رد زيدان على طلب نجم ريال مدريد؟

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 09:14 م
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أخمد نار الفتنة في البيرنابيو.. كيف رد زيدان على طلب نجم ريال مدريد؟
زيدان
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الفجر الرياضي
 
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كشف البرازيلي كاسيميرو متوسط ميدان ريال مدريد كواليس حديثه مع زين الدين زيدان مدرب الملكي قبل أن يلعب بشكل أساسي مع الفريق.

وقال كاسيميرو في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية اليوم : "أتذكر عندما تم تعيين زيدان مدربا للفريق لم ألعب أول خمس مباريات معه ، توجهت إلى مكتبه وتحدثت معه وأخبرته بأني أريد أن أكون مهم وأن ألعب رفقة الفريق".

وتابع: "حينها طلب زيدان مني الهدوء وقال لي يجب أن أهدأ لأني في حال بدأت اللعب والمشاركة فإني لن أتوقف عن ذلك".

واختتم : "أسلوبي في اللعب والطريقة التي أقوم بها من أجل قطع أو استرجاع الكرة من الخصم، لا يهم إذا كانت الدقيقة 2 أو ال 90 أنا أتوجه نحو الكرة وكأنها طبق من الطعام، أنا أقاتل عليها و كأنها الكرة الأخيرة ".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة قوية أمام ريال مايوركا يوم الأحد بعد القادم ضمن منافسات الأسبوع التاسع من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني.
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