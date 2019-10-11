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ملخص مباراة السعودية ضد سنغافورة (‎ (0-3في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2020 (فيديو)

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 09:19 م
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ملخص مباراة السعودية ضد سنغافورة (‎ (0-3في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2020 (فيديو)
السعودية ضد سنغافورة
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تغلب منتخب السعودية على ضيفه سنغافورة بثلاثة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعت بينهم أمس الخميس، على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية" بمدينة "بريدة" السعودية، في إطار منافسات الجولة الثالثة فى التصفيات المؤهلة لمسابقتي كأس العالم 2022 و كأس آسيا 2023.

وسجل عبد الفتاح عسيري الهدف الأول للمنتخب السعودي في الدقيقة 28، وأضاف عبد الله الحمدان الهدف الثاني للأخضر في الدقيقة 61، وعاد عبد الله الحمدان ليسجل الهدف الثاني الشخصي له والثالث للسعودية في الدقيقة 67، لتنتهي مباراة السعودية ضد سنغافورة بنتيجة 3-0.

يأتي المنتخب الأخضر بالمركز الأخير في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم بالمجموعة الرابعة، حيث يتصدر منتخب سنغافورة بأربعة نقاط، بينما منتخبي أوزباكستان وفلسطين يمتلكون ثلاثة نقاط بالمركزين الثاني والثالث، وبالمركز الرابع منتخب اليمن صاحب النقطتين.

وجاء تشكيل السعودية ضد سنغافورة كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: محمد البريك - زياد الصحفي - عبدالله مادو - يحيى الشهري.

خط الوسط: عبد الإله المالكي - عبد الله عطيف - يحيى الشهري.

خط الهجوم: هتان باهبري - عبدالفتاح عسيري - عبد الله الحمدان.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية سقط في فخ التعادل الايجابي 2\2 أمام منتخب اليمن، في افتتاحية التصفيات الشهر الماضي، في الظهور الرسمي الاول مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

بالفيديو.. ملخص وأهداف مباراة السعودية ضد سنغافورة:-

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