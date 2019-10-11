الفنان الأردني عزيز مرقة يحيي حفلًا غنائيًا بمهرجان الجاز

قام الفنان الأردني عزيز مرقة، اليوم بإحياء حفلًا غنائيًا، ضمن فاعليات مهرجان الجاز في الجامعة الأمريكية بالتحرير.





انطلقت فعاليات الدورة الحادية عشر من مهرجان الجاز أمس وينتهي غدًا بمركز التحرير الثقافي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومركز التحرير الثقافي، وقسم الفنون بكلية الدراسات الإنسانية والاجتماعية، بمشاركة ٨٣ فنانًا.





تم حضور عددًا من الفنانين المصريين وأعضاء البعثات الدبلوماسية للدول المشاركة، وعدد كبير من القيادات بوزارتي الثقافة والسياحة .





من أعمال الفنان عزيز مرقة "بنت الناس ، مين قالك ، شيخ البلد".





ولد الفنان مرقة في تونس عام ١٩٨٣ ، وعاش في تونس لمدة ١٠ سنوات ، وتعلم العزف على ألة البيانو منذ كان بعمر ١٢ سنة ، فكان البيانو هو أول وسيلة اتيحت له في طفولته .





بدأ الفنان عزيز مرقة في إتخاذ دروس العزف على البيانو مع ساكو ترافيليان .





ذهب الفنان عزيز مرقة الى اكاديمية الموسيقى في الأردن لمدة سنة ، مما منحه الحصول على منحة دراسية للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث أنهى دراسة البكالوريوس في التأليف والموسيقى .



