الدكتور تامر البوهي نقيب أطباء السويس
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 09:19 م
Advertisements
أبوبكر عبد المعز
Advertisements
Advertisements
فاز الدكتور تامر البوهى بمنصب نقيب أطباء السويس في الانتخابات التجديد النصفي للنقابة التي أقيمت اليوم الجمعة بمقر النقابة بحي السويس.
أغلقت اللجنة المشرفة على الانتخابات الاطباء باب التصويت فى الساعة الخامسة مساء والذى فتح اليوم فى التاسعة صباحًا، وحصل الدكتور تامر البوهى على 176 صوت والدكتور صلاح أبو العلا المنافس الاخر على مقعد النقيب على 153.
مازالت تقوم اللجنة المشرفة فى فزر الاصوات مقعدى فوق مقعدي فوق السن الذى يتنافس عليها 4 مرشحين هم الأطباء أحمد عبد الفتاح وطارق كمال، والمدثر نور الدين وايهاب الصاوي ومقعدي تحت السن يتنافس عليهما 3 مرشحين هم عمرو فرج واسر البنا وخالد عبد المعبود.
أغلقت اللجنة المشرفة على الانتخابات الاطباء باب التصويت فى الساعة الخامسة مساء والذى فتح اليوم فى التاسعة صباحًا، وحصل الدكتور تامر البوهى على 176 صوت والدكتور صلاح أبو العلا المنافس الاخر على مقعد النقيب على 153.
مازالت تقوم اللجنة المشرفة فى فزر الاصوات مقعدى فوق مقعدي فوق السن الذى يتنافس عليها 4 مرشحين هم الأطباء أحمد عبد الفتاح وطارق كمال، والمدثر نور الدين وايهاب الصاوي ومقعدي تحت السن يتنافس عليهما 3 مرشحين هم عمرو فرج واسر البنا وخالد عبد المعبود.
Advertisements
- "الأطباء" تعلن الكشوف النهائية للمرشحين في انتخابات التجديد النصفي
- مرشحي إنتخابات الأطباء يوقعون إستمارات تأييد السيسي في دمياط (صور)
- فرز أصوات انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء دمياط
- عاجل.. شبانة والبلتاجي يفوزان بمقعدي فوق السن بنقابة أطباء دمياط
- "البوهي" و"شوقي" يحسمان مقعدي الأطباء بالسويس
- إقبال متوسط على انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية (صور)
- اللجنة المشرفة على انتخابات أطباء قنا: هدوء أثناء الاقتراع وارتفاع نسبي في التصويت (صور)
- رئيس لجنة انتخابات نقابة أطباء القليوبية: الانتخابات تسير بصورة منتظمة والإقبال يتزايد (صور)
- توافد الأطباء في اللحظات الأخيرة قبل غلق صناديق انتخابات التجديد النصفي البحيرة (صور)
- بدء فرز أصوات الناخبين بانتخابات التجديد النصفي لأطباء البحيرة (صور)
المزيد عن: محافظة السويس السويس اليوم أطباء السويس أخبار السويستعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر