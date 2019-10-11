الدكتور تامر البوهي نقيب أطباء السويس

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فاز الدكتور تامر البوهى بمنصب نقيب أطباء السويس في الانتخابات التجديد النصفي للنقابة التي أقيمت اليوم الجمعة بمقر النقابة بحي السويس.



أغلقت اللجنة المشرفة على الانتخابات الاطباء باب التصويت فى الساعة الخامسة مساء والذى فتح اليوم فى التاسعة صباحًا، وحصل الدكتور تامر البوهى على 176 صوت والدكتور صلاح أبو العلا المنافس الاخر على مقعد النقيب على 153.



مازالت تقوم اللجنة المشرفة فى فزر الاصوات مقعدى فوق مقعدي فوق السن الذى يتنافس عليها 4 مرشحين هم الأطباء أحمد عبد الفتاح وطارق كمال، والمدثر نور الدين وايهاب الصاوي ومقعدي تحت السن يتنافس عليهما 3 مرشحين هم عمرو فرج واسر البنا وخالد عبد المعبود.





