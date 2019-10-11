ماهر فرغلي: "أردوغان" يسعى لنقل دواعش الرقة إلى سيناء (فيديو)

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قال ماهر فرغلي، المتخصص في شئون الجماعات الإسلامية، إن عناصر الجيش السوري الحر من الإخوان يركبون الدبابات التركية، مشيًرا إلى أن علاقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالإخوان تتجاوز السياسية والدولة والشعب التركي، وتمتد لتحقيق حلم الخلافة العثمانية.



وأضاف "فرغلي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن هذه العلاقة ترجمت إلى فتح قنوات إرهابية وإيواء عناصر الإخوان الهاربين في تركيا فضلًا عن الدعم المادي.



وأشار إلى أن الإخوان لهم وجود كبير جدا في سوريا ويتعاونون مع الجيش التركي، لافتًا إلى أن تنظيم داعش في هذه المنطقة موجود في المساحات الكردية إلى العراقية.



وتابع: "أردوغان صرح في خطاب رسمي أن دواعش الرقة سيذهبون إلى سيناء"، موضحًا أن يوجد 5 آلاف داعشي مسجون في 7 معسكرات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية من بينهم 7 آلاف داعشي أجنبي من الجنسيات الأوروبية والأمريكية، واردوغان يهدد الغرب بهم.



وأكمل المتخصص في شئون الجماعات الإسلامية: "تواجد هؤلاء وأسرهم الذي يقدر عددهم بـ 30 ألف شخص بين أبناء الشعب السوري سيحدث مشكلة كبيرة".

