ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ماهر فرغلي: "أردوغان" يسعى لنقل دواعش الرقة إلى سيناء (فيديو)

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 09:17 م
Advertisements
ماهر فرغلي: أردوغان يسعى لنقل دواعش الرقة إلى سيناء (فيديو)
أردوغان
Advertisements
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements
قال ماهر فرغلي، المتخصص في شئون الجماعات الإسلامية، إن عناصر الجيش السوري الحر من الإخوان يركبون الدبابات التركية، مشيًرا إلى أن علاقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالإخوان تتجاوز السياسية والدولة والشعب التركي، وتمتد لتحقيق حلم الخلافة العثمانية.

وأضاف "فرغلي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن هذه العلاقة ترجمت إلى فتح قنوات إرهابية وإيواء عناصر الإخوان الهاربين في تركيا فضلًا عن الدعم المادي.

وأشار إلى أن الإخوان لهم وجود كبير جدا في سوريا ويتعاونون مع الجيش التركي، لافتًا إلى أن تنظيم داعش في هذه المنطقة موجود في المساحات الكردية إلى العراقية.

وتابع: "أردوغان صرح في خطاب رسمي أن دواعش الرقة سيذهبون إلى سيناء"، موضحًا أن يوجد 5 آلاف داعشي مسجون في 7 معسكرات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية من بينهم 7 آلاف داعشي أجنبي من الجنسيات الأوروبية والأمريكية، واردوغان يهدد الغرب بهم.

وأكمل المتخصص في شئون الجماعات الإسلامية: "تواجد هؤلاء وأسرهم الذي يقدر عددهم بـ 30 ألف شخص بين أبناء الشعب السوري سيحدث مشكلة كبيرة".
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: ماهر فرغلي سوريا داعش حلم الخلافة تركيا اعتداء تركيا على سوريا أردوغان
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
فنزويلا - أساسي
2
x
1:00
0
بوليفيا - أساسي
المغرب - أساسي
1
x
20:00
1
ليبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
التشيك
1
x
20:45
1
إنجلترا
البرتغال
1
x
20:45
0
لوكسمبرج
أيسلندا
0
x
20:45
0
فرنسا
تركيا
0
x
20:45
0
ألبانيا

DMCA.com Protection Status