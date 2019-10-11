قرار نهائي.. الأهلي يرفض احتراف "الموهوب" في الإمارات

رفض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على عدم السماح لموهوب الأهلي بالرحيل ، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.









ورفض فتحي مبروك مدرب شباب النادي، فكرة التنازل عن شادي رضوان صانع ألعاب فريق الشباب، خلال الفترة المقبلة نظرا لموهبته وإمكانية الاستفادة به مستقبلا بالفريق الأول، خاصة مع كثرة المسابقات.









وأشارت تقارير عريية ومصرية، عن تلقى النادي واللاعب عرضا رسميا من إدارة نادي العين الإماراتي، للتعاقد مع اللاعب الملقب ب"الفيراري"، بداية العام الجديد.









كما استقر مجلس النادي وإدارة الكرة بقيادة سيد عبدالحفيظ، على توقيع عقود إحتراف للاعب ببنود مادية، للحفاظ عليه من الرحيل مجانا في أي وقت لعدم إرتباطه بعقد إحترافي.









ويعد رضوان، واحدا من أهم المواهب التي ظهرت بالكرة المصرية والنادي الأهلي، بل وتم اختياره ضمن أفضل 60 موهبة على مستوى العالم من صحيفة "جارديان"، ومن المتوقع أن يظهر ضمن اختيارات السويسري رينيه فايلر المدير الفني بالمرحلة المقبلة.









من ناحية أخرى نجحت إدارة الكرة، في الاتفاق مع فريق الإعلاميين لخوض مباراة ودية يوم الإثنين المقبل، استعدادا للدوري العام.









ويأتي خوض الأهلي لمباراة ودية مع الإعلاميين، بناء على أوامر السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لتجهيز اللاعبين فنيا قبل مواجهة الزمالك، بالدوري الممتاز.









ومن المقرر أن يتم تحديد موعد المباراة في وقت لاحق على أن تقام على ملعب التتش بالجزيرة، خلال فترة توقف الدوري الممتاز.









ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء يوم 19 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات الدوري المصري.



