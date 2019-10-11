مستقبل وطن يواصل فعاليات مبادرة انت عظيمة بمحافظة السويس (صور)

Advertisements

واصل حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس اشرف رشاد، رئيس الحزب، فعاليات مبادرة انت عظيمة فى محافظة السويس من خلال تنظيم ندوة عن دور المراة فى بناء الاسرة بمقر الغرفة التجارية بحضور المحاسب احمد خشانة، أمين الحزب فى السويس والنائبة رشا رمضان امينة المرأة بالمركزية وفاء سليمان امينة المرأة بمحافظة السويس ووفد من امانة الحزب المركزية.



اكدت النائبة رشا رمضان، أن مبادرة " أنت عظيمة " تهدف إلى بناء قدرات المرأة المصرية في أهم ثلاثة محاور مما سيعود بالنفع علي كل أفراد الأسرة والمجتمع والاقتصاد الوطني.



واضافت أمينة المرأة بالمركزية، إلي أن الندوة تناولت المحاور الثلاث لمبادرة "أنتِ عظيمة بتعليمك، بتنظيمك، بعملك" وركزت على المحور الثالث الذى يتعلق بعمل المرأة حيث ستعمل أمانة المرأة على دعم ومساعدة المرأة في إقامة بعض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مما يساهم في رفع مستوى المرأة اقتصاديًا.



قال المحاسب احمد خشانه امين الحزب بالسويس ان دور المرأة يكمن فى المشاركة الفعاله فى مناقشة تنظيم الاسره ومردودها على الوطن والافراد كما حث على اهمية التعليم ومحو امية جميع المواطنين حتى يكون لديهم المعرفه فى المشاركة الفعاله ومعرفه حقوقهم وواجباتهم.



واشارت وفاء سليمان أمينة المرأه بالسويس ان المبادرة انطلقت فى الاساس للمساهمة فى توفير دخل للأسر المنتجه كما اشارت بان امانة المراه فى المحافظة تعمل على التنسيق مع الشؤون الاجتماعيه وفصول محو الأميه لتعليم الكبار واستمرار تلك المبادرة فى جميع ربوع المحافظة.



