ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مصرع شاب وإصابة أخر في اصطدام دراجة نارية بالغربية

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 09:10 م
Advertisements
مصرع شاب وإصابة أخر في اصطدام دراجة نارية بالغربية
Advertisements
طباعة
أيمن يحيي
 
Advertisements
لقى شاب مصرعة وأصيب أخر، فى حادث اصطدام دراجة نارية " موتسكيل " بسور حديقة بمدينة طنطا، مما أدى الى مصرع قائد الموتسكيل في الحال.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث اصطدام دراجة نارية بسور حديقة الجزيرة الوسطى بمدينة طنطا، ونتج عن الحادث مصرع قائد الدراجة النارية واصابة أخر باصابات خطيرة.

تم التحفظ على المتوفى فى مشرحة مستشفى طنطا الجامعى، ونقل المصاب الى مستشفى المنشاوى لتلقى العلاج.

وتحرر محضر عن الواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
فنزويلا - أساسي
2
x
1:00
0
بوليفيا - أساسي
المغرب - أساسي
1
x
20:00
1
ليبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
التشيك
1
x
20:45
1
إنجلترا
البرتغال
1
x
20:45
0
لوكسمبرج
أيسلندا
0
x
20:45
0
فرنسا
تركيا
0
x
20:45
0
ألبانيا

DMCA.com Protection Status