مصرع شاب وإصابة أخر في اصطدام دراجة نارية بالغربية

Advertisements

لقى شاب مصرعة وأصيب أخر، فى حادث اصطدام دراجة نارية " موتسكيل " بسور حديقة بمدينة طنطا، مما أدى الى مصرع قائد الموتسكيل في الحال.



تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث اصطدام دراجة نارية بسور حديقة الجزيرة الوسطى بمدينة طنطا، ونتج عن الحادث مصرع قائد الدراجة النارية واصابة أخر باصابات خطيرة.



تم التحفظ على المتوفى فى مشرحة مستشفى طنطا الجامعى، ونقل المصاب الى مستشفى المنشاوى لتلقى العلاج.



وتحرر محضر عن الواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.