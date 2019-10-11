برشلونة يحقق رقمًا قياسيًا في آخر 10 سنوات.. ويتفوق على الجميع





حقق نادي برشلونة الإسباني رقم قياسي جديد على مستوى الأندية في الدوريات الخمسة الكبري الإسباني الإنجليزي الإيطالي والألماني و الفرنسي.





برشلونة الأكثر فوزا في السنوات العشرة الأخيرة





وأصبح نادي برشلونة متصدر قائمة الأندية الأكثر فوزا بالمباريات على أرض ملعبها في الدوريات الخمس الكبرى.





وضمت قائمة الأندية الأكثر فوزا على ملعبها في الدوريات الخمسة الكبرى ثمان أندية وهي برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وأرسنال وتشيلسي.





ويستعرض موقع " الفجر الرياضي " أرقام هذه الأندية كالآتي:





1- برشلونة: فاز في 252 مباراة على ملعبه.





2- ريال مدريد: وقد حقق الفوز في 222 مباراة على أرضه.





3- مانشستر سيتي: وانتصر في 203 مباراة على ملعبه الخاص





4- بايرن ميونخ: وحقق 201 فوز على ملعبه.





5- باريس سان جيرمان: فاز في 194 مباراة على أرضه.





6- أرسنال: فاز في 193 مباراة في ملعب.





7- تشيلسي: تمكن من الفوز في 193 مباراة داخل ملعبه.





8- أتلتيكو مدريد: والذي فاز في 192 مباراة بملعبه.