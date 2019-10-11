نابولي يحصن نجمه من برشلونة وريال مدريد بـ 120 مليون يورو





يستعد نادي نابولي الإيطالي لتأمير نجم الفريق والحفاظ عليه من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية.





نابولي يدرس تعديل نجم الفريق





وكشفت صحفية "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي نابولي ينوي تجديد عقد الإسباني فابيان رويز مهاجم الفريق ورفع راتبه.





وأكدت الصحيفة أن نابولي ينوي وضع شرط جزائي ضخم في عقد فابيان رويز الجديد يصل إلى 120 مليون يورو لمن يرغب في كسر عقده.





سبب رغبة نابولي في تعديل عقد رويز





وذكرت الصحيفة أن سبب رغبة نابولي في تعديل عقد رويز ورفع قيمة كسر عقده هي ظهور منافسة بين ريال مدريد وبرشلونة للتعاقد مع وحاجة نابولي له.





مشاركات رويز مع نادي نابولي هذا الموسم





وقد شارك فابيان رويز في 8 مباريات حتى الآن مع نادي نابولي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.



