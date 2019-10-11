محافظ شمال سيناء: الأسعار عندنا أرخص من بورسعيد (فيديو)
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 09:02 م
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هدى عبدالرازق
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هنأ اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الشعب المصري بذكرى انتصار أكتوبر، مؤكدا أن أبناء قبائل سيناء بالكامل كان لهم دور فعال في تحقيق نصر أكتوبر، حيث أنهم كانوا الردارات البشرية التي تبلغ بأهم وأدق التفاصيل عن حرب أكتوبر.
وأشار "شوشة"، خلال حواره ببرنامج "مصر في أسبوع" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الجمعة، إلى أنهم عقدوا في المحافظة ندوة تثقيفية عن حرب أكتوبر حتى لا تنسى الأجيال أبائهم وأجدادهم ماذا فعلوا، مثمنا الجهود التي يقوم بها الرئيس السيسي لصالح أهالي سيناء، معقبا: "الرئيس هو راعي أهالي شمال سيناء".
وعن الأوضاع في شمال سيناء، أوضح أن الرئيس السيسي hتخذ عدة إجراءات حال وقوع الأحداث الإرهابية في سيناء منها أن أي مواطن يتعرض لضرر جراء أي عمل إرهابي يتم تعويضه فورا، فضلا عن توجيهه بفتح مستشفيات القوات المسلحة لأهالي شمال سيناء.
ولفت إلى أن هناك طاقم طبي من أساتذة جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر يأتون إلى مستشفيات المحافظة لتقديم الخدمة الطبية، مؤكدًا أن أسعار الخضروات والفواكه في شمال سيناء أرخص من الأسعار في بورسعيد.
وطالب محافظ شمال سيناء، بمد مدة فترة عمل أنفاق قناة السويس لتكون من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساءً، حيث أن الأنفاق تعمل بشكل تجريبي الآن.
وأشار "شوشة"، خلال حواره ببرنامج "مصر في أسبوع" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الجمعة، إلى أنهم عقدوا في المحافظة ندوة تثقيفية عن حرب أكتوبر حتى لا تنسى الأجيال أبائهم وأجدادهم ماذا فعلوا، مثمنا الجهود التي يقوم بها الرئيس السيسي لصالح أهالي سيناء، معقبا: "الرئيس هو راعي أهالي شمال سيناء".
وعن الأوضاع في شمال سيناء، أوضح أن الرئيس السيسي hتخذ عدة إجراءات حال وقوع الأحداث الإرهابية في سيناء منها أن أي مواطن يتعرض لضرر جراء أي عمل إرهابي يتم تعويضه فورا، فضلا عن توجيهه بفتح مستشفيات القوات المسلحة لأهالي شمال سيناء.
ولفت إلى أن هناك طاقم طبي من أساتذة جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر يأتون إلى مستشفيات المحافظة لتقديم الخدمة الطبية، مؤكدًا أن أسعار الخضروات والفواكه في شمال سيناء أرخص من الأسعار في بورسعيد.
وطالب محافظ شمال سيناء، بمد مدة فترة عمل أنفاق قناة السويس لتكون من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساءً، حيث أن الأنفاق تعمل بشكل تجريبي الآن.
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