انتحار فتاة بحبوب "الغلة" لمرورها بضائقة نفسية في الغربية
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 09:01 م
Advertisements
أيمن يحيي
Advertisements
Advertisements
أقدمت فتاة فى العقد الثانى من العمر، على الانتحار بحبوب الغلة وذلك لمرورها بأزمة نفسية فى مدينة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية.
وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية اخطارا من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعى، بوصول " م. ا " فتاة فى العقد الثانى من العمر فى حالة اعياء شديد بسبب أنتحارها وتناول حبوب الغلة القاتلة.
على الفور تم عمل الاسعافات الاولية لها وتقديم الرعاية الطبية الازمة، الا أنها توفت عقب دخولها المستشفى بساعات قليلة.
تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى طنطا الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للاستخراج تصريح الدفن.
وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية اخطارا من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعى، بوصول " م. ا " فتاة فى العقد الثانى من العمر فى حالة اعياء شديد بسبب أنتحارها وتناول حبوب الغلة القاتلة.
على الفور تم عمل الاسعافات الاولية لها وتقديم الرعاية الطبية الازمة، الا أنها توفت عقب دخولها المستشفى بساعات قليلة.
تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى طنطا الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للاستخراج تصريح الدفن.
Advertisements
- انتحار شاب بالغربية لمروره بأزمة نفسية
- انتحار شاب لمروره بأزمة نفسية في الغربية
- انتحار طالبة لمرورها بأزمة نفسية بالغربية
- إنتحار "شاب" لفشله في الزواج ببني سويف
- طالبة ثانوية عامة آخرهم.. حبوب القمح وسيلة الموت السريع للمراهقين
- انتحار فتاة لمرورها بأزمة نفسية في الغربية
- لمروره بضائقة مادية.. انتحار مسن شنقًا داخل منزله في الغربية
- "أسرع موتة في مصر".. حبوب الغلال سم قاتل يجتاح المحافظات