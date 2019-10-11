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انتحار فتاة بحبوب "الغلة" لمرورها بضائقة نفسية في الغربية

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 09:01 م
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انتحار فتاة بحبوب الغلة لمرورها بضائقة نفسية في الغربية
أرشيفية
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أيمن يحيي
 
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أقدمت فتاة فى العقد الثانى من العمر، على الانتحار بحبوب الغلة وذلك لمرورها بأزمة نفسية فى مدينة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية اخطارا من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعى، بوصول " م. ا " فتاة فى العقد الثانى من العمر فى حالة اعياء شديد بسبب أنتحارها وتناول حبوب الغلة القاتلة.

على الفور تم عمل الاسعافات الاولية لها وتقديم الرعاية الطبية الازمة، الا أنها توفت عقب دخولها المستشفى بساعات قليلة.

تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى طنطا الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للاستخراج تصريح الدفن.
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