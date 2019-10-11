فوز القناة على المقاولون العرب استعدادًا للموسم الجديد

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة، الفوز على حساب مضيفه فريق المقاولون العرب، بهدف دون مقابل، في المواجهة الودية التي أقيمت مساء الجمعة، بالجبل الأخضر.



سجل هدف القناة الوحيد اللاعب علي شوقي، وشهد اللقاء تألق أكثر من لاعب من فريق القناة، لحجز مقعدا في التشكيل الأساسي للقسم الثاني.



وكان فريق القناة قد خسر أمس من الإنتاج الحربي، بهدفين دون مقابل، ضمن برنامج الإعداد الأخير قبل خوض المباريات الرسمية.



وخاض فريق القناة 22 مباراة ودية منذ بداية الموسم الحالي، حيث تغلب على كهرباء الإسماعيلية 2-1، والعين 2-1، وأكاديمية أكفا 2-0، والجبلين 2-1، والإسماعيلي 1-0، وبلدية الإسماعيلية 3-1، وبورفؤاد 2-1، والبنك الأهلي 1-0 ، ودكرنس 1-0 ، وبلدية الاسماعيلية 2-0 ، ومنتخب الاسماعيلية 7-0 ،



وخسر القناة من الباطن السعودي 0-1، ومن بلبيس 2-3، ومن اتحاد الشرطة 0-1، بينما تعادل من قبل أمام الإسماعيلي 1-1، والمقاصة 1-1، والمصري 0-0، وبترول أسيوط 1-1، والنصر 2-2 ، و غزل المحلة 2-2 .



وحصل مسئولو القناة على توقيع 12 لاعب حتى الآن، حيث ضم كلاً من : مصطفى ديدا حارس فاركو، شوقي فتحي وعبد الحميد سامي لاعبا البلدية، أحمد عبد الرحمن لاعب منتخب السويس، محمد يسري لاعب سموحه، علاء البدري وحسين رمضان ومحمد خليفة ثلاثي طنطا، وأحمد مصطفى لالا من بتروجت، وفتحي عثمان من طلائع الجيش , وحسام عبد الواحد من كوكاكولا ، ومحمد رضا من بتروجيت.



مباريات القناة بالقسم الثاني



القناة * النجوم

المريخ *القناة

القناة * ج.شبين

الداخلية* القناة

القناة* سيراميكا

بتروجيت* القناة

القناة * الزرقا

النصر* القناة

الترسانة * القناة

القناة * كوكاكولا

السويس *القناة

