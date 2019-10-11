العملية العسكرية التركية في 48 ساعة.. 22 قتيل من قوات سوريا الديمقراطية وخسائر بالجملة لجيش أردوغان

شنت القوات التركية، عملية توغل بري في شمال سوريا في إطار عملية "نبع السلام" التي بدأتها ضد الأكراد، ونقلت وزارة الدفاع التركية أن الجيش وفصائل سورية موالية دخلوا الأربعاء شمال شرق سوريا ضمن الهجوم الذي تشنه أنقرة على مقاتلين أكراد.

وبدأت العملية البرية للقوات التركية، مساء الأربعاء، باتجاه بلدة تل أبيض التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا، وفقا لما نقله متحدث باسم مجموعة سورية مشاركة في الهجوم.

مقتل 262 من جيش أردوغان

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، مقتل 262 عنصرا من قوات الجيش التركي خلال محاولات الأتراك التقدم لاحتلال شمال شرق سوريا خلال اليومين الماضيين.

وقال المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديقراطية إن 22 مقاتلا استشهدوا من قواتها في المواجهات، مشيرا إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين بينهم أطفال ونساء سيتم توثيقهم رسميا فيما بعد.

تعزيزات أمنية

واصلت تركيا هجومها في شمال سوريا، ضد القوات الكردية، أمس الخميس، وهاجمت المنطقة بغارات جوية وقصف مدفعي.

كما دفعت بتعزيزات عسكرية، وحملت ناقلات جند عناصر من فصائل سورية موالية لتركيا، إلى شمال شرق سوريا، وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن عشرات الآلاف تحركوا، وحذرت وكالات الإغاثة من أن نصف مليون شخص قرب الحدود يواجهون الخطر.

إدانة دولية

أدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب

ويعقد وزراء خارجية الدول العربية، غدا، اجتماعا طارئا في مجلس الجامعة العربية بطلب من مصر، لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية، وسُبل العمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها.

بيان الخارجية المصرية

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن تلك الخطوة تُمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة استغلالاً للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي.

وأكد البيان على مسئولية المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، في التصدي لهذا التطور بالغ الخطورة الذي يُهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.

وحذر البيان من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية أو مسار العملية السياسية في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

ترامب ينتقد الهجوم التركي على سوريا

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تركيا، من استمرار الهجوم على سوريا قائلا: " إن الهجوم "فكرة سيئة" لا تدعمها الولايات المتحدة، ودعا أنقرة إلى حماية الأقليات الدينية".

ووصف ترامب الهجوم التركي "بالغزو"، قبل أن يشير إلى أن "الولايات المتحدة لا تؤيد هذا الهجوم، وأوضحت صراحة لتركيا أن هذه العملية فكرة سيئة".

وتابع: "تعهدت تركيا بحماية المدنيين وحماية الأقليات الدينية ومنها المسيحيون وضمان عدم حدوث أزمة إنسانية وسنلزمهم بهذا التعهد".

هولندا تعلق تصدير شحنات أسلحة لتركيا بعد هجومها على سوريا

وأعلنت هولندا، اليوم الجمعة تعليق تصدير أي شحنات جديدة من الأسلحة إلى تركيا، رداً على العملية العسكرية التركية القائمة في شمال شرق سوريا.

وكانت النرويج، أعلنت أمس الخميس، أيضا تعليق تصدير أي شحنات جديدة من الأسلحة إلى تركيا، رفضا للعملية العسكرية التركية على سوريا.