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شوقي غريب يعلن تشكيل المنتخب الأوليمبي أمام جنوب إفريقيا

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 08:03 م
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شوقي غريب يعلن تشكيل المنتخب الأوليمبي أمام جنوب إفريقيا
شوقي غريب
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محمد جمال
 
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أعلن شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبي عن تشكيل الفراعنة لمواجهة منتخب جنوب إفريقيا ودياً، بعد قليل علي ملعب الإسماعيلية، في لقاء غير مذاع تليفزيونياً، إستعداداً لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالأتي :

حراسة المرمى : عمر صلاح

خط الدفاع : محمود مرعى وأحمد رمضان ومحمد عبد السلام وأحمد أيمن

خط الوسط : غنام محمد وعمار حمدى وأحمد حمدى وعبد الرحمن مجدى

خط الهجوم : أحمد ياسر وناصر منسى

وكان شوقى غريب قد أكد أن مباراتى جنوب إفريقيا ستعودان بالفائدة على منتخبنا لأنه من المنتخبات الإفريقية القوية المتطورة فى الأداء بالإضاف إلى أنه يضم عناصر مميزة محترفة فى الدوريات الأوروبية مثل البرتغال والدنمارك.

وقال غريب إن مباراتى جنوب إفريقيا هما البروفة الأخيرة قبل البطولة، وقال إن لاعبيه فى حالة معنوية مرتفعة والكل لديه حماسة شديدة لتحقيق إنجاز يضاف لإنجازات الكرة المصرية.

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