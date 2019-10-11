الجابون: ملتزمون باتفاق خفض الانتاج مع اوبك

أبلغت الجابون أوبك في بيان أنها ستلتزم بشكل كامل بتعهدها بخفض إنتاج النفط بموجب اتفاق بشأن الإمدادات أبرم في 2019 بين المنظمة ومنافسين من بينهم روسيا.

وقال البيان إن وزير النفط والغاز في الجابون نويل مبومبا قدم التعهد في مكالمة هاتفية مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الذي يرأس اللجنة الوزارية لمراقبة الاتفاق.

والجابون، أحد أصغر أعضاء أوبك، لا تنفذ حصتها من اتفاق الإمدادات. وضخت الجابون 199 ألف برميل يوميا في سبتمبر أيلول وفقا لبيانات أوبك، بما يزيد عن المستوى المستهدف لها بموجب الاتفاق البالغ 181 ألف برميل يوميا.

وتسعى أوبك لتعزيز الامتثال قبل الاجتماع القادم للمنظمة لوضع سياسة الإنتاج في ديسمبر . وسيراجع الاجتماع الاتفاق الحالي، الذي يدعو لخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا حتى مارس آذار 2020، وسط

وقال أمين عام أوبك محمد باركيندو عن بيان الجابون إنه ”يشير إلى الالتزام الصارم لجميع الدول المشاركة في المحافظة على امتثال مستدام وفي التوقيت المناسب بتعديلات الإمدادات قبل المؤتمر الذي ينعقد في ديسمبر.





وتجتمع أوبك وحلفاؤها في فيينا في الخامس والسادس من ديسمبر. وقال باركيندو يوم الخميس إن تعميق تخفيضات الإنتاج من بين الخيارات التي قد يتخذ الوزراء قرارا بشأنها

الشركات الامريكية تزود عدد حفارات التنقيب عن النفط

زادت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع عدد حفارات النفط العاملة للمرة الأولى في ثمانية أسابيع على الرغم من أن شركات خدمات الطاقة تخفض الوظائف مع قيام معظم المنتجين بتنفيذ خطط لتقليل الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن الشركات أضافت حفارين نفطيين اثنين في الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من أكتوبر تشرين الأول ليصل اجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 712 .

وفي نفس الأسبوع قبل عام كان هناك 869 حفارا قيد التشغيل.

وتراجع عدد حفارات النفط، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، على مدار عشرة أشهر مع قيام شركات مستقلة للاستكشاف والإنتاج بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة بينما تركز بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.

ومن ناحية أخرى، تراجع عدد حفارات الغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع بمقدار حفار واحد إلى 143 حفارا، وهو أدنى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2017 .