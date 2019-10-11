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تامر حسني يطرح برومو فيلمه الجديد "الفلوس" (فيديو)

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:58 م
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تامر حسني يطرح برومو فيلمه الجديد الفلوس (فيديو)
الفلوس
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هبة أحمد
 
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طرح الفنان تامر حسني، البرومو التشويقي الثاني لفيلمه الجديد "الفلوس"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والفيلم من المقرر طرحه خلال إجازة نصف العام الدراسى.
 
ونشر تامر البرومو، وعلق على الفيديو قائلا:"الإعلان الرسمي الثاني لفيلم "الفلوس"، قريبا بجميع دور العرض".

وقامت الشركة المنتجة بتغير اسم الفليم أكثر من مرة، فكان يحمل في البداية اسم "نصب تذكاري"، ثم تم تغيره إلى "الجوكر" وبعدها تم تغييره مرة أخرى ليصبح اسمه "الفلوس"، وكان من المقرر له أن يعرض في موسم الصيف، وتم تأجيل لعرضه يوم 2 أكتوبر الحالي، ولكن قررت الشركة المنتجة تأجيله لموسم إجازة نصف العام الدراسي.

الفيلم يشارك في بطولته تامر حسني، زينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، بجانب عدد من النجوم يظهرون كضيوف شرف وهم:أحمد السقا، مى عز الدين، على ربيع، والفيلم من تأليف محمد عبد ‏المعطي وإخراج سعيد الماروق‎.‎

و يستعد تامر حاليا لإحياء حفلا غنائيا كبيرا فى السعودية، وذلك يوم ١٨ من شهر أكتوبر الجارى.

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