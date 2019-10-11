وصول جثمان طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق لمطار القاهرة
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:55 م
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وصل جثمان الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، إلى مطار القاهرة الدولي قادما من جنيف.
ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة ظهر غدٍ السبت بمسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر على أن يقام العزاء الاثنين المقبل بمسجد عمر مكرم.
وكانت قد نعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأسرة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأسرها ببالغ الحزن والأسى فقيد مصر وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالم الجليل طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق الذي وافته المنية صباح أمس بعد صراع طويل مع المرض، تحمل خلاله آلامه ولكنه لم يمنعه من مواصلة مسيرة العطاء ونشر العلم والمعرفة في كل مكان.
ونعى عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفقيد طارق كامل قائلا: "فقد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقدت مصر واحداً من أغزر رجالها علماً وأرفعهم خلقاً وسيظل دوماً في وجداننا، نتذكر مواقفه الراسخة ونسترجع إنجازاته الوضاءة".
وكان كامل وزير اتصالات عام 2011 في حكومة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق؛ وضع خلال منصبه استراتيجية متكاملة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر حقق من خلالها القطاع طفرات نمو غير مسبوقة أشادت بها المؤسسات الدولية، وأطلق عدداً من المبادرات القومية الكبرى التي ساهمت بشكل كبير في نشر تطبيقات واستخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مختلف شرائح المجتمع المصري، ودعم الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال لدى الشباب وإعداد كوادر من القيادات المتخصصة المتميزة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
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