أمن الدولة: الإعلام الرقمي يستخدم للتضليل ونشر الشائعات
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:46 م
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الفجر السعودي
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أكدت الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة، أن الإعلام الرقمي يمكن أن يُستخدم للتضليل ونشر الشائعات.
وقالت في تصريح لها: "يمكن أن يستخدم الإعلام الرقمي (القوة الناعمة) للتضليل ونشر الشائعات، وأنه مثلما أن هناك جيوشًا نظامية فإن هناك جيوشًا رقمية مهمتها مهاجمة الدول وتوجيه الرأي العام".
وأضافت: "غالبًا ما تكون الرسالة التي تصل كل واحد منا موجهة، ولذلك علينا التحقق من هدفها ومن المستفيد منها قبل تصديقها أو إعادة نشرها".
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