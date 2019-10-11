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البنك الشعبي المركزي بالمغرب يستحوذ على بنك (بي سي آي) في الكونجو

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:52 م
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البنك الشعبي المركزي بالمغرب يستحوذ على بنك (بي سي آي) في الكونجو
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رويترز
 
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قال البنك الشعبي المركزي في المغرب يوم الجمعة إنه اشترى بنك كومرسيال انترناسيونال في جمهورية الكونجو من بنك بي.بي.سي.إي الفرنسي.

 

وقال البنك الشعبي في بيان إن الصفقة ستساعد في تعزيز وجوده في وسط أفريقيا، مشيرا إلى أنه يعمل الآن في 30 دولة منها 16 في أفريقيا.

 

واشترى البنك الشعبي، وهو أحد أكبر البنوك في المغرب، هذا الشهر حصة 68.5 بالمئة في بنك انترناسيونال دي كاميرون من نفس البنك الفرنسي.

 

ولدى البنك الشعبي 6.2 مليون عميل في المغرب وفروع في أوروبا ومنطقة الخليج. ودشن أيضا هذا العام فرعا في موريشيوس حيث يرى فرصا تخلقها تدفقات استثمارية من آسيا وأفريقيا.

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