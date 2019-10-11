جريزمان يقود تشكيل فرنسا أمام أيسلندا بالتصفيات الأوروبية

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يستعد منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، لخوض جولة جديدة من التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020، عندما يحل ضيفا على أيسلندا، بالجولة السابعة.





ومن المقرر أن تقام مباراة فرنسا ضد أيسلندا، في تمام الساعة التاسعة الا ربع بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



ويسعى منتخب الديوك الفرنسية، لحصد ثلاثة نقاط جديدة للإنفراد بصدارة مجموعتة على حساب المنتخب التركي، والذي ينتظره مواجهة أمام ألبانيا لحساب نفس الجولة.



ويتصدر المنتخب الفرنسي، صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة وبفارق الأهداف عن المنتخب التركي، بينما يحل أيسلندا في المركز الثالث برصيد 12 نقطة.



وأعلن المنتخب عن التشكيل الأساسي للمباراة التي ستقام بينهما مساء اليوم حيث جاءء تشكيل أيسلندا كالآتي:-





هالدورسون - بالسون - ارناسون - راجنار سيجردسون - سكولاسون - جودموندسون - سيجورچونسون - بيارناسون - تروستانسون - جيلفي سيجردسون - سيجثورسون



بينما جاء تشكيل فرنسا كالآتي:-



مانداندا - بافارد - لينجليت - فاران - لوكاس دين - كانتي - توليسو - ماتويدي - كومان - جريزمان - جيرود