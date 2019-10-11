ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جريزمان يقود تشكيل فرنسا أمام أيسلندا بالتصفيات الأوروبية

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:51 م
Advertisements
جريزمان يقود تشكيل فرنسا أمام أيسلندا بالتصفيات الأوروبية
جريزمان
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements
يستعد منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، لخوض جولة جديدة من التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020، عندما يحل ضيفا على أيسلندا، بالجولة السابعة.


ومن المقرر أن تقام مباراة فرنسا ضد أيسلندا، في تمام الساعة التاسعة الا ربع بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويسعى منتخب الديوك الفرنسية، لحصد ثلاثة نقاط جديدة للإنفراد بصدارة مجموعتة على حساب المنتخب التركي، والذي ينتظره مواجهة أمام ألبانيا لحساب نفس الجولة.

ويتصدر المنتخب الفرنسي، صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة وبفارق الأهداف عن المنتخب التركي، بينما يحل أيسلندا في المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

وأعلن المنتخب عن التشكيل الأساسي للمباراة التي ستقام بينهما مساء اليوم حيث جاءء تشكيل أيسلندا كالآتي:-


هالدورسون - بالسون - ارناسون - راجنار سيجردسون - سكولاسون - جودموندسون - سيجورچونسون - بيارناسون - تروستانسون - جيلفي سيجردسون - سيجثورسون

بينما جاء تشكيل فرنسا كالآتي:-

مانداندا - بافارد - لينجليت - فاران - لوكاس دين - كانتي - توليسو - ماتويدي - كومان - جريزمان - جيرود
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
فنزويلا - أساسي
2
x
1:00
-
بوليفيا - أساسي
المغرب - أساسي
-
x
20:00
-
ليبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
التشيك
-
x
20:45
-
إنجلترا
البرتغال
-
x
20:45
-
لوكسمبرج
أيسلندا
-
x
20:45
-
فرنسا
تركيا
-
x
20:45
-
ألبانيا

DMCA.com Protection Status