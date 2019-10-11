انتهاء مفاوضات التجارية بين الصين وامريكا
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:44 م
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غادر وفد المفاوضين
الصينيين برئاسة نائب رئيس الوزراء ليو خه مكتب الممثل التجاري الأمريكي يوم الجمعة،
مما يشير إلى انتهاء يومين من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
ومن المنتظر أن
يجتمع ليو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض
قال الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب يوم الجمعة إن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين تسير على
ما يرام مع بدء اليوم الثاني من مفاوضات على مستوى عال تهدف إلى تخفيف التوترات بين
أكبر اقتصادين في العالم.
وكتب ترامب في
تدوينة على تويتر ”سأجتمع مع نائب رئيس الوزراء (الصيني) اليوم. الجميع يتطلعون إلى
أن يروا شيئا مهما يحدث!“..
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