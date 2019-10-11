الملك "محمد السادس" يدعو البنوك الوطنية للمشاركة في ديناميكية تمنية المغرب





طالب الملك محمد السادس، العاهل المغربي، اليوم الجمعة، القطاع البنكي الوطني إلى المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في ديناميكية التنمية التي تعيشها البلاد.





انتقد العاهل المغربي الملك محمد السادس، خلال خطاب ألقاه، أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، انتقد القطاع البنكي في البلاد، وقال فيه إنه "لا يزال يعطي أحيانا انطباعا سلبيا، لعدد من الفئات، وكأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون"؛ حسب وكالة "الأناضول" التركية.





وأشار الملك محمد السادس إلى "صعوبة حصول المقاولين الشباب على القروض البنكية، وضعف مواكبة الخريجين من الجامعات والمعاهد، وإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة".





وبحسب العاهل المغربي، فإنه "من الصعب تغيير بعض العقليات البنكية"، داعيا إلى "ضرورة تغيير العقليات الإدارية، ووضع حد لبعض التصرفات، التي تعيق التنمية والاستثمار".





كما دعا البنوك إلى الانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية الخاصة، وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة.





وفي سياق آخر، شدد العاهل المغربي على أن "هذه السنة التشريعية يجب أن تتميز بروح المسؤولية والعمل الجاد، لأنها تأتي في منتصف الولاية التشريعية الحالية، وبذلك فهي بعيدة عن فترة الخلافات، التي تطبع عادة الانتخابات".





وفي وقت سابق، قال صندوق النقد الدولي، إن نمو الاقتصاد المغربي يواجه مخاطر محلية وخارجية كبيرة، بالتزامن مع تباطؤ النمو في 2018 إلى 3 بالمئة من 4.1 بالمئة في 2017.



