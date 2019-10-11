الاشتراكي الألماني: "إذا لم يتوقف أردوغان عما يفعله بسوريا فسيلقى رد فعل قاسي" (فيديو)
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:46 م
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أمنية فوزي
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قال حسين خضر، نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والتنوع بالحزب الاشتراكي الألماني، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حاول أن يستخدم كارت ضغط بالسماح للاجئين بالذهاب إلى أوروبا.
وأضاف "خضر"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة: "نحن نخشى حدوث كارثة إنسانية في سوريا بعد العدوان التركي، ونخشى أن يساهم ذلك في هروب المقبوض عليهم والمعتقلين من تنظيم داعش الإرهابي، ونخشى إتاحة الفرصة لتنظيم داعش الإرهابي لإعادة هيكلة نفسه، ونخشى أن يكون هناك آلاف الجماعات الإرهابية والمنتحرين المنتشرين حول العالم".
وأكد نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والتنوع بالحزب الاشتراكي الألماني، أن كل الكيانات السياسية والمدنية داخل ألمانيا ترفض العدوان التركي العسكري على سوريا، لافتًا إلى أن الحكومات الأوربية أصدرت بيانات برفض العدوان العسكري، وتطالب بالتوقف الفوري.
وتابع: "إذا لم يتوقف أردوغان عما يفعله في سوريا سيلقى رد فعل قاسي، وسوف يعاني الشعب التركي بسبب التصرفات المشينة التي يقوم بها أردوغان"، موضحًا أن رجب طيب أردوغان يستغل الدين الإسلامي، وكأن الأكراد ليسوا بمسلمين، وأن الأكراد مثلهم مثل أي شعب وأي مجموعة من البشر، وبهم العديد من الديانات والطوائف، لافتًا إلى أن مجموعة من المؤرخين يقولون أن صلاح الدين الأيوبي له أصول كردية.
واستكمل: "لن تترك أوروبا وألمانيا الأمر سداحًا مداحًا لأردوغان لتحقيق أهدافه"، مؤكدًا أن الإدارة التركية ستنال عقوبات شديدة، وأنه سيتم إصدار مجموعة عقوبات قبل يوم الأحد.
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