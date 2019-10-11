تفاصيل أول حفل جماهيري لمحمد شاهين بعد نجاح ألبومه الجديد

نجاح كبير حققه المطرب محمد شاهين، بعد طرح ألبومه الجديد "ده الي جاي"، قبل أيام، حيث أثار ردود فعل إيجابية لدي جمهورة الذي انتظر ألبومه.





أول حفل جماهيري لمحمد شاهين بعد أخر ألبوماته





ويلقي المطرب محمد شاهين، جمهورة لأول مره بعد نجاح ألبومه، يوم السب المقبل في ساقية الصاوي.





ونشر محمد عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو الحفل وكافة التفاصيل، داعياً جمهورة لحضور الحفل الأول بعد أنطلاق ألبومه "ده الي جاي".





ألبوم ده الي جاي





وطرح شاهين ألبومه الذي يتضمن "ابن عمى"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمير محروس، أما الأغنية الثانية "ده اللي جاى"، فكلمات أحمد المالكي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما.





وتعاون شاهين فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أمير طعيمة، أحمد المالكى، صابر كمال، محمد النادي، محمد يحيي، حسين محمود، تميم، عزيز الشافعي، أمير محروس، طارق عبد الجابر، وسام عبد المنعم، أحمد عادل، أسامة عبد الهادى، تامر كروان، محمد سعد، صلاح مونتى، إسماعيل عبده، زيزو فاروق، سامح رأفت، أشرف البرنس، هانى يعقوب، أحمد راشد، سامح فرج، إسماعيل عبده، ومحمدى.





ويذكر أن محمد قد طرح أغنية "ابن عمي"، لجروب أنا وابن عمي بنساعد الغريب والتي لاقت إعجاب وتفاعل شديد من أعضاء الجروب .



