تفاصيل أول حفل جماهيري لمحمد شاهين بعد نجاح ألبومه الجديد

حفلة الألبوم بكرة ان شاء الله مبسوط قوي ان هكون معاكم بكرة متتأخروش الساعة 8 باليل ❤️ #البوم_ده_اللي_جاي #ده_اللي_جاي #محمد_شاهين @elsawyculturewheel