dmc تردد قنوات دي ام سي الجديد 2019 علي القمر الصناعي نايل سات
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:36 م
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dmc تردد قنوات دي ام سي الجديد 2019، يعتبر شبكة قنوات "dmc" الفضائية من أبرز القنوات وأهم التي يتابعها الكثيرون من الشعب المصري، وفقًا لما تعرضه من برامج التوك شو وتغطية الأخبار في مصر والوطن العربي، ويبحث الكثيرون من المواطنين dmc تردد قنوات دي إم سي الجديد لمواصلة ما يتابعونه من برامج ومسلسلات وأفلام، وتُعد "dmc" من القنوات التي تهتم بعرض محتوي إعلامي هادف يناسب جميع الأعمار.
dmc تردد قناة دي ام سي الجديد 2019
انطلقت قنوات دي ام سي dmc في عام 2017، وتقدم محتوي هادف يناسب جميع الأعمار السنية، وتهتم قنوات دي ام سي بالمسلسلات الدرامية، والبرامج المتنوعة مثل (طبخ - ترفيهية - سياسية - إخبارية - دينية).
والآن سنُقدم لكم dmc تردد قنوات دي ام سي الجديد 2019 القمر الصناعي نايل سات:-
- القمر الصناعي: نايل سات 7 غرب
- تردد القناة: 11449
- معامل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
برامج قنوات دي ام سي dmc
dmc تردد قنوات دي ام سي الجديد 2019 يعرض مجموعة مميزة من البرامج التي تهم المشاهدين، ومن البرامج التي يتم عرضها علي القناة:
- برنامج السفيرة عزيزة الذي يهتم بقضايا المراة وتقدمة الإعلامية سناء منصور وياسمين زكي ونهي عبد العزيز.
- برنامج 8 الصبح الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان.
- برنامج لعلهم يفقهون الذي يقدمه رمضان عبد المعز والشيخ خالد الجندي.
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