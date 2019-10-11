بيان من الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 12 أكتوبر 2019

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نشرت الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية، بيانا تفصيليا عن حالة الطقس يوم السبت الموافق 12 أكتوبر ولمدة 24 ساعة.



حيث أوضح البيان، أنه يسود طقس مائل للحرارة علي السواحل الشمالية، حار علي الوجه البحري والقاهرة، شديد الحراره جنوبا نهارًا لطيف ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا علي شمال البلاد.



وكما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة بحسب بيان هيئة الأرصاد، ويصاحبها والرياح اغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط علي السواحل الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط علي خليج السويس.



أما عن حالة البحرين، فأن حركة البحر المتوسط معتدلة، ويصل ارتفاع الموج إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية، بينما هناك اضطرابا على البحر الأحمر، حيث يصل ارتفاع الموج إلى 2،5 متر.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من المحافظات والمدن:

القاهرة: 22 34

شبين الكوم: 21 33

طنطا: 21 32

دمنهور: 21 31

الإسكندرية: 22 30

نخل: 15 31

مرسى علم: 27 34

شرم الشيخ: 26 35

الوادي الجديد: 25 41

أبو رماد: 27 36

بني سويف: 23 35

أسوان: 29 42

كاترين: 16 29

الغردقة: 25 34

