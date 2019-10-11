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التعادل الإيجابي يحسم ودية المقاصة وبيراميدز

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:36 م
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التعادل الإيجابي يحسم ودية المقاصة وبيراميدز
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علي نبوي
 
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تعادل فريق الكرة بنادي مصر المقاصة مع بيراميدز بهدف لكل منهما في المباراة الودية الي اقيمت بينهما مساء اليوم علي ستاد الدفاع الجوي في إطار توقف الدوري بسبب ارتباطات المنتخبات الوطنية ، واستعدادا لمواجهة المصري المقرر لها الخميس المقبل ضمن منافسات الأسبوع الرابع بالدوري. 

سجل هدف مصر المقاصة الوحيد المهاجم صلاح أمين.


بدأ المقاصة المباراة بتشكيل ضم :
حراسة المرمي : محمود حمدي
خط الدفاع : أحمد مودي - شريف حازم - احمد محسن - احمد ياسين.
خط الوسط : عصام صبحي - صلاح ريكو -محمد إبراهيم - محمد مسعد.
خط الهجوم : صلاح عاشور - صلاح أمين. 


جاءت المباراة حافلة بالإثارة وسيطر المقاصة علي مجريات اللعب وكان الأكثر تهديدا علي مرمي بيراميدز. 


واكد احمد حسام ميدو المدير الفني للمقاصة إن الهدف من المباراتين الوديتين التى خاضهما الفريق اليوم وأمس أمام إنبى وبيراميدز هو الحفاظ علي جاهزية اللاعبين خلال فترة التوقف وتصحيح الأخطاء قبل مواجهة المصري.
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