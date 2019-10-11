الحمام يواجهه الاتحاد السكندري وديا





يذكر أن الحمام قدخاض خلال فترة إعداده 13مباراة وديه حتي الأن بدأها مع أسوان وخسر بهدف نظيف، وفاز في الثانية علي برج العرب بهدف نظيف، وفي ثالث مواجهاته حقق الفوز علي البنك الأهلي بهدفين نظيفين، وفاز في رابع مبارياته أمام مركز شباب الحمام 2/3، وخسر من أبو قير للأسمدة 2/4، وخسر من سيراميكا 1/4، وخسر من إف سي مصر 1/2، وخسر أمام بني سويف أحد فرق مجموعة الصعيد 0/3، وتعادل أمام مركز شباب الحمام 1/1، وتعادل مع فاركو 2/2، وخسر من الخلود السعودي 1/2،وفاز علي مطروح 1/4، وفاز في أخر مبارياتة علي نهضة العامرية 0/3، وفاز علي إسكندرية للبترول 1/3.





ويسعي الجهاز الفني للحمام تحت قيادة جهازة الفني : أحمد فكري الصغير مديرا فنيا ، وسيد إبراهيم مدرب، وعادل عبد العزيز مدرب، وعلي شمس مدرب أحمال، وعاطف عيد مدرب حراس المرمي، وسيد زهران مديرا للكرة، وأحمد عاشور مدير إداري ، وهاني زيتونة مسئول معدات، وإبراهيم عبد الله مسئول معدات الإستفادة من المباريات الودية القادمة للظهور بشكل مرضي لجمهورة في منافسات دوري الدرجة الثانية.





ومن ناحية أخري أعلن نادي الحمام رسميا قائمتة النهائية إستعدادا للموسم الجديد بعد تسجيلهم من قبل المدير الإداري للفريق أحمد عاشور رسميا قبل غلق فترة القيد اليوم والتي ضمت 26 لاعبا وهم : محمدفتحي السيد، وفرج شوقي، وإسلام الحريري، وعمر مرعي في مركز حراسة المرمي، وعمار شحاتة، ومحمود علاء أحمد، ومصطفي محمود عفروتو، ووليد إبراهيم أحمد، وأحمد السيد بطوط، ومحمد شعبان محمود، ومحمود زناتي رشيد، وأحمد سمير الفار، وشهاب محمد السيد، ويايا كونية، وضياء مسعود عبد العظيم، ومحمد إبراهيم العزب، ومهنا منصور سعد الله، ومحمد صلاح فتحي، ومحمود محمد أبوزيد، ومحمد بركات زويل، ومحمود محمد أبو جودة، والدسوقي مسعد زيان، وأحمد ماجد الدماطي، وسامح العزب الحصري، وعبد الرحمن عيد كاستيلو، ومحمد أحمد بكار.

يخوض الفريق الأول لنادي الحمام مباراة ودية عصر السبت، خارج ملعبه، مع الإتحاد السكندري في إطار إستعدادات الفريق لمباراتة الأولي في الدوري أمام المنصورة يوم 22 أكتوبر الجاري.