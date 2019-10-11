معلومات لا تفوتك عن الحسناء البرازيلية "أليساندرا أمبروسيو" التي ظهرت مع محمد صلاح على غلاف مجلة "GQ"

واصل الدولي المصري إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قام اليوم الجمعة، بنشر صورًا له برفقة عارضة أزياء برازيلية تدعي "أليساندرا أمبروسيو" على غلاف مجلة "GQ" العالمية.

وكان محمد صلاح قد حصد جائزة "رجل العام" من نسخة الشرق الأوسط لمجلة "GQ" العالمية خلال الحفل الذي أقيم بمدينة دبي الإماراتية، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام بالوطن العربي أبرزهم يسرا، وآسر ياسين، وباسم يوسف، وياسمين الخطيب، ومينا مسعود.

وأثارت صور محمد صلاح برفقة عارضة الأزياء البرازيلية جدلا واسعًا علي مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة وان الصور بدت مثيرة حيث ظهر نجم منتخب مصر في أحضان الحسناء البرازيلية "أليساندرا"، وتفاعل عشاق ومتابعي "صلاح" على السوشيال ميديا مع تلك الصور وانقسمت التعليقات بين ساخرة وغاضبة من تصرف اللاعب.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز المعلومات عن عارضة الأزياء البرازيلي "أليساندرا أمبروسيو":-

- أليساندرا أمبروسيو عارضة أزياء برازيلية شهيرة من مواليد 11 أبريل لعام 1981، في مدينة "إريتشيم" بالبرازيل، ابنة لوسيلدا ولويز أمبروسيو ولديها اخت شابة تدعي "ألين".

- البرازيلية "أليساندرا" هي من أصل إيطالي وبولندي، حيث كانت جدتها والدة أبيها "جوانا يوجينيا جروش"، مهاجرة من بولندا، ووصلت إلي البرازيل عام 1929 وتوفيت في 2017 عن عمر ناهز الـ93 عامًا.





- كانت أمبروسيو دائمًا غير سعيدة بشأن أذنيها الكبيرة، وفي سن الحادية عشرة، أجرت جراحة تجميلية لتثبيت آذانها ، رغم أنها عانت بعد عامين من مضاعفات قوية، وكانت هذه الجراحة سببًا في عدم إجرائها أي جراحات تجميلية أخري.

- تشتهر "أمبروسيو" بعملها مع "فيكتوريا سيكريت" أحد أشهر العلامات التجارية الأمريكية للملابس الداخلية، والإكسسوارات ومنتجات التجميل وغيرها، وتم اختيارها أول "موديل" لخط " PINK" الخاص بالشركة.

- في عام 2012 ، احتلت "أليساندرا" لمرتبة رقم 6 ضمن قائمة "فوربس" لأعلى عارضات الأزياء ربحًا في العالم، حيث حققت أرباح مالية قدرت بـ 6.6 مليون دولار في عام واحد.

- تعتبرها وسائل الإعلام واحدة من أكثر النساء جاذبية في العالم.

- تم اختيار "أمبروسيو" كواحدة من أجمل 100 شخص في العالم من مجلة "بيبول" في مايو عام 2007.

- في عام 2004 ، أطلقت أمبروسيو مجموعة ملابسها الخاصة والتي تحمل اسم "أليساندرا أمبروسيو" من قبل "سايس"، أحد أقسام "روزا تشا"، وحققت مبيعات 10000 قطعة في شهرها الأول في السوق.

- عملت "أمبروسيو" كواجهة اعلانية للعديد من العلامات التجارية الشهيرة بالعالم وحققت نجاحات باهرة.

- في عام 2014 ، أطلقت أمبروسيو علامتها التجارية الخاصة بالأزياء وأسلوب الحياة المسماة Ále by Alessandra بالتعاون مع الشركة الأمريكية "شيروكي".

- ظهرت أليساندرا أمبروسيو في فبراير 2016 علي غلاف مجلة "GQ" إلى جانب لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

- شاركت أليساندرا أمبروسيو في بعض الأعمال السينمائية أبرزها فيلم "كازينو رويال" عام 2006 والذي حقق نجاحًا كبيرًا وإيرادات ضخمة، كما شاركت في فيلم DADD'S HOME عام 2015، وفيلم TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES عام 2016 وشاركت بالفيلم البرازيلي telenovela Verdades Secretas





- كما شاركت أمبروسيو في بعض الأعمال الفنية التليفزونية وظهرت كـ"موديل" في بعض الفيديو كليبات للأغاني، وابرزها WOLVES مع KANY WEST.

- أما بشأن حياتها الخاصة أعلنت "أمبروسيو" في عام 2008 ، أنها مخطوبة لرجل الأعمال جيمي مازور، ولديهما طفلان هما انجا ذات الـ11 عامًا ونوح البالغ من العمر 7 سنوات، ولكنها أعلنت إنفصالهما في مارس 2017 بعد علاقة دامت 10 سنوات.

- تعمل "أمبروسيو" كسفير للجمعية الوطنية لمرض التصلب المتعدد.



