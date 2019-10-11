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170 مليون يورو تحسم تفوق ريال مدريد على برشلونة في صفقة مفاجئة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:28 م
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170 مليون يورو تحسم تفوق ريال مدريد على برشلونة في صفقة مفاجئة
برشلونة وريال مدريد
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حسام مجدي
 
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يجهز نادي ريال مدريد الإسباني مبلغ مالي ضخم جدا لخطف صفقة قياسية من نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في مفاجأة قوية للفريق.

ريال مدريد يستعد لخطف سانشو 

وأكدت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع جادون سانشو نجم نادي بوروسيا دورتموند خلال الصيف القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي برشلونة يريد أيضا التعاقد مع سانشو في الصيف نظرا لإقتناع الفريق به بشكل كبير.

كما كشفت الصحيفة أن نادي ريال مدريد يجهز مبلغ 170 مليون يورو لضم سانشو في الصيف حيث يعلم النادي أن برشلونة لن يستطيع دفع مبلغ كبير مثل هذا لإنهاء الصفقة.

مشاركات سانشو مع نادي بوروسيا دورتموند

وقد شارك جادون سانشو في 11 مباراة حتى الآن مع نادي بوروسيا دورتموند خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدف وحيد.
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